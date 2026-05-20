Los 6 cambios fáciles que hacen ver mejor el patio o jardín en días fríos
Ideas simples y económicas para mejorar el patio o jardín en otoño e invierno y adaptarlo al clima frío de Mendoza.
Aunque bajen las temperaturas, el jardín puede seguir viéndose cálido, prolijo y moderno. La tendencia otoño invierno 2026 apuesta por iluminación cálida, plantas resistentes al frío, caminos bien definidos y una estética más natural. Son pequeños cambios que ayudan a transformar el patio y exteriores mendocinos sin necesidad de grandes obras ni demasiado mantenimiento.
Cómo hacer que el jardín se vea más cálido durante los meses fríos
En los meses fríos, el orden visual cobra más importancia porque hay menos floración y más ramas expuestas. Por eso, los paisajistas recomiendan trabajar el jardín por capas y sumar especies resistentes como romero, boj, gramíneas, olivos y lavandas. En Mendoza, además, las piedras naturales y las macetas de barro ayudan a crear una estética más cálida y mediterránea.
Qué colores usar en jardines durante el otoño invierno
Las tendencias actuales dejan de lado los colores demasiado intensos y priorizan tonos tierra, verdes oliva, beige, terracota y marrones suaves. Esa paleta acompaña mejor los paisajes secos y las temperaturas bajas típicas de Mendoza. También permite que el jardín siga viéndose elegante incluso cuando hay menos flores y vegetación activa.
Sumar un banco o una maceta protagonista también ayuda a convertir el patio o jardín en un espacio más habitable durante la temporada fría.
El truco más efectivo para transformar el jardín en días fríos
La iluminación cálida se volvió fundamental en otoño invierno. Faroles bajos, luces sobre árboles o iluminación indirecta en caminos generan una sensación más positiva y permiten disfrutar el exterior incluso de noche.