Los 6 cambios fáciles que hacen ver mejor el patio o jardín en días fríos

Aunque bajen las temperaturas, el jardín puede seguir viéndose cálido, prolijo y moderno. La tendencia otoño invierno 2026 apuesta por iluminación cálida, plantas resistentes al frío , caminos bien definidos y una estética más natural. Son pequeños cambios que ayudan a transformar el patio y exteriores mendocinos sin necesidad de grandes obras ni demasiado mantenimiento.

Embed - Seis cambios para mejorar el jardín y el patio

En los meses frío s, el orden visual cobra más importancia porque hay menos floración y más ramas expuestas. Por eso, los paisajistas recomiendan trabajar el jardín por capas y sumar especies resistentes como romero, boj, gramíneas, olivos y lavandas. En Mendoza , además, las piedras naturales y las macetas de barro ayudan a crear una estética más cálida y mediterránea.

Las tendencias actuales dejan de lado los colores demasiado intensos y priorizan tonos tierra, verdes oliva, beige, terracota y marrones suaves. Esa paleta acompaña mejor los paisajes secos y las temperaturas bajas típicas de Mendoza . También permite que el jardín siga viéndose elegante incluso cuando hay menos flores y vegetación activa.

Sumar un banco o una maceta protagonista también ayuda a convertir el patio o jardín en un espacio más habitable durante la temporada fría.

Sumar un banco o una maceta protagonista también ayuda a convertir el patio o jardín en un espacio más habitable durante la temporada fría.

El truco más efectivo para transformar el jardín en días fríos

La iluminación cálida se volvió fundamental en otoño invierno. Faroles bajos, luces sobre árboles o iluminación indirecta en caminos generan una sensación más positiva y permiten disfrutar el exterior incluso de noche.