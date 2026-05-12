El valor del otoño: por qué las hojas secas son el mejor recurso gratuito para tu jardín

Con la llegada del otoño , las veredas y jardines comienzan a cubrirse de hojas amarillas secas. La mayoría las barre y las desecha, sin embargo, los expertos en paisajismo y agricultura regenerativa advierten que se está tirando un insumo invaluable.

Las hojas secas no son desperdicios, sino una pieza fundamental en el ciclo de nutrientes de la naturaleza. Reutilizarlas en el hogar permite conservar la humedad del suelo, proteger los cultivos frente a las primeras heladas y enriquecer la tierra sin gastar un solo peso en fertilizantes químicos.

Una de las utilidades más eficientes de las hojas secas es su incorporación en la compostera doméstica . En el proceso de descomposición, estas hojas actúan como el componente "marrón" o seco, aportando grandes dosis de carbono. Este elemento es crucial para equilibrar el exceso de nitrógeno y humedad que generan los residuos de cocina.

Para integrarlas correctamente y lograr un abono equilibrado, los especialistas sugieren acopiar las hojas en bolsas o cajas perforadas para disponer de material seco durante los meses de invierno. Luego pasarles la cortadora de césped o romperlas con las manos antes de sumarlas a la compostera para acelerar los tiempos de degradación.

Algo que hay que saber es que al caer, las hojas retienen hasta el 80% de los minerales que el árbol absorbió del suelo durante su época de esplendor. Al compostarlas, se le devuelve esa riqueza directamente a la tierra.

Otra estrategia muy extendida en la permacultura es el uso de las hojas como cobertor ecológico, conocido técnicamente como mulch o acolchado, sobre canteros, huertas y macetas grandes.Colocarlas en la superficie tiene ventajas como proteger a las raíces del frío extremo y se evita que la luz germine yuyos.