Adiós a la mesa del comedor: la tendencia 2026 que gana espacio y transforma las casas pequeñas

La tendencia en diseño de interiores que ha cobrado fuerza en 2026 es optimizar espacios reducidos con muebles que tengan más de una función. Cada vez las viviendas son más pequeñas, por eso, la mesa grande y fija del comedor resulta poco eficiente para la nueva realidad.

La clave es integrar ambientes y buscar muebles que sirvan para comer, trabajar y socializar al mismo tiempo. Las alternativas que logran esa versatilidad y no saturan el ambiente son las islas de cocinas integradas, las barras desayunadoras, muebles modulares y móviles, y mesas circulares pequeñas.

No existe una opción mejor en términos absolutos; la elección ideal depende del tamaño del espacio y el estilo de vida.

La isla de cocina es una de las más elegidas para espacios amplios y que disfruten de cocinar mientras interactúan con otros. Además ofrece una gran capacidad de almacenamiento extra y una superficie amplia para preparar alimentos o trabajar. Pero ten en cuenta que se requieren al menos 90 cm libres alrededor para circular libremente.

La barra desayunadora es la mejor opción para departamentos pequeños y suele estar integrada a una mesada o pared, lo que optimiza metros cuadrados. Por lo general, es perfecta para 2 a 4 personas, aunque no siempre ofrece mucho espacio para guardar objetos debajo.

desayunador 1 El desayunador es una de las opciones que gana popularidad en cocinas y comedores. Archivo

La alternativa más flexible

En cambio, las mesas plegables son ideales para quienes usan el espacio para múltiples actividades y necesitan despejarlo rápido. Una ventaja es que se pueden guardar o plegar cuando no se usan, liberando espacio. Pero pueden ser poco estables que una estructura fija y tienen una capacidad de peso limitada.