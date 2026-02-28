Por qué nunca deberías dejar las llaves sobre la mesa: el secreto del Feng Shui detrás de este hábito

Las viejas creencias aseguran que se activa un portal que drena las energías de la casa y afecta las finanzas.

Hay quienes no tienen un lugar destinado a las llaves y acaban colocándolas en cualquier mesa. Desde el Feng Shui sostienen que cada cosa debe tener su lugar ya que si la casa es un desastre, todo se descontrola. Las finanzas, los vínculos y tu salud mental se deterioran poco a poco sin saber por qué.

Hace años, las mesas eran consideradas guías hacia el más allá y la llave funciona como símbolo de prosperidad y oportunidad. Si se la deja sobre la mesa funciona como un portal que deja que energías malas se instalen en el hogar y hagan ajustes que luego es difícil de borrar.

llaves Las llaves son símbolos de prosperidad, según el Feng Shui. Archivo. Como ya mencionamos, las llaves son oportunidades y prosperidad, y si se deja en cualquier lado, sus energías fluyen fuera de la casa. A su vez, las llaves simbolizan la familia y la unión. Por eso, si se las tira a diario, habrá peleas constantes y los vínculos sufrirán fuertes consecuencias.

¿Qué hacer con la llave? Desde el Feng Shui aseguraron que lo mejor es retirar las llaves de los muebles e instalar un llavero bonito en el que puedas colocar todos tus herramientas para abrir y cerrar puertas. Esto no solo funcionará como un contenedor de buenas energías, sino que te permitirá encontrar las llaves más rápido cuando tienes que abandonar el hogar por una urgencia.