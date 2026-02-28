2 miniseries de estreno en Netflix para maratonear el fin de semana: drama, crimen y misterio

Netflix estrenó dos producciones con tramas intensas pero ideales para pasar el rato. Una de ellas es Las Leonas (Les Lionnes),una serie francesa que mezcla drama y crimen en pocos capítulos. Y luego le dio lugar a Cómo llegar al cielo desde Belfast que combina misterio con un grupo de mujeres.

Las Leonas es una miniserie que tiene como protagonistas a 5 mujeres que viven en los barrios pobres del sur de Francia. Cansadas de las carencias materiales y las deudas, deciden formar un grupo delictivo que colecciona armas y roba bancos. Su plan pronto se convierte en una red de engaños y son perseguidas por las personas más temibles.

Las Leonas fue bien recibida por la crítica que la calificó como una parodia de La casa de papel, la serie estrenada en 2017 que rompió todos los récords de visualizaciones. En sitios especializados en cines, se destacó la química entre las mujeres y su crítica a la economía actual que impulsa a la desigualdad.

Quienes han visto la serie aseguran que hay que darle una oportunidad por tres razones. La primera es que se trata de personajes “reales” que se asustan y cometen errores porque no son criminales expertas. La segunda es que no hay contenido de relleno y se mantiene la tensión en cada episodio. Y por último, la miniserie tiene una estética colorida que contrasta con la trama.

Si bien la serie parece un buen plan para disfrutar en familia , la realidad es que no es recomendable para niños. Algunos capítulos incluyen violencia con armas, lenguaje inapropiado y situaciones La serie se desarrolla a lo largo de 8 capítulos con una duración de entre 35 y 55 minutos.

La segunda serie para ver en Netflix

Otra opción para ver el fin de semana es Cómo llegar al cielo desde Belfast. Esta es la nueva serie de Lisa McGee que llegó el 12 de febrero a la plataforma y también es ideal para ver de un solo tirón.

Cómo llegar al cielo desde Belfast netflix Una nueva propuesta para pasar el rato. Netflix

Este thriller de misterio sigue a tres amigas de 40 años con vidas caóticas. Ellas se reencuentran en el velorio de una cuarta amiga con la que habían perdido el contacto. Pero lo que parece una muerte natural, pronto se convierte en una búsqueda sobre la verdad con varios secretos que salen a la luz.

La miniserie tuvo una recepción positiva gracias a su humor ácido (típico de las producciones de Mc Gee), la química entre las protagonistas y su trama con un largo viaje emocional que vale la pena ver.

Al igual que Las Leonas, no es una serie que se recomiende para los más chicos ya que contiene escenas con lenguaje fuerte, consumo de alcohol y situaciones violentas, que pueden resultar traumáticas.