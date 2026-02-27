La miniserie española que está conquistando Netflix y te atrapa desde el primer minuto

Netflix estrenó una impactante producción audiovisual de tan solo 8 capítulos y está reinando en la plataforma.

Netflix actualizó su contenido durante el mes de febrero con diferentes películas, series y documentales que están arrasando fuertemente. Una de ellas es una miniserie española que cautivó a los usuarios desde el primer minuto.

Se trata de Salvador, una producción audiovisual española que está conquistando la plataforma. La historia sigue a un paramédico que pasa día y noche salvando vidas junto a su equipo, pero lo que descubre lo deja totalmente atónito.

Salvador Aguirre descubre que Milena, su hija, se ha integrado a un grupo neonazi. Esta organización defiende posturas racistas y violentas que chocan fuertemente con la crianza y los principios que él le inculcó desde pequeña.

Es por esto que él decide involucrarse en el entorno de la banda para entender por qué su hija decidió llegar hasta ellos. El momento más impactante de la historia llega cuando dos grupos de hinchas de clubes de fútbol se enfrentan y allí Salvador se choca ante un escenario impactante.