La serie que se acaba de estrenar en Netflix y promete hacerte reír: tiene 10 capítulos de 20 minutos
Una serie animada para adultos que es perfecta para ver de un solo tirón. Te contamos qué dijo la crítica.
Netflix expande su catálogo con la serie animada de Justin Lin, director de varias películas de Rápidos y Furiosos, lo que nos adelanta que se tratará de una producción dinámica que no dejará tiempo para aburrirse.
Su nombre es La ley de Las Vegas y es un drama legal ambientado en una de las ciudades más conocidas del mundo para presentarnos su lado más brillante y turbio. Esta serie se convierte en una opción perfecta para quienes prefieren series rápidas con abogados de moral dudosa y casos escandalosos.
No te pierdas el tráiler de la serie
La ley de Las Vegas sigue a un grupo de abogados de Las Vegas que se enfrentan a casos extravagantes. Pero lo llamativo de esta producción es que se destacan las negociaciones en los pasillos, las presiones políticas y cómo funciona el sistema en la ciudad del pecado.
Es una serie que no te podés perder porque su ritmo es perfecto para pasar el rato. No tiene preámbulos, las escenas son cortas, los diálogos rápidos y la edición no te deja aburrirte. También muestra el “lado gris” de Las Vegas que no solemos ver en las películas y series de Hollywood.
Además, esta producción de Netflix cuenta con un elenco que asegura diversión hasta el último capítulo. Está encabezado por Jay Hernández (Escuadrón Suicida) y Adria Arjona (Hit Man). A su vez, cuenta con Giancarlo Esposito que da vida a un juez difícil de extorsionar.
Otro punto para ver esta serie es que la crítica ha sido mayormente positiva. Desde Variety la compararon con una lectura de verano: rápida, atrapante y difícil de soltar. Su ritmo rápido hace que todas las series de abogados creadas hasta el momento parezcan filmadas en cámara lenta.