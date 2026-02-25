La serie que se acaba de estrenar en Netflix y promete hacerte reír: tiene 10 capítulos de 20 minutos

Una serie animada para adultos que es perfecta para ver de un solo tirón. Te contamos qué dijo la crítica.

Netflix expande su catálogo con la serie animada de Justin Lin, director de varias películas de Rápidos y Furiosos, lo que nos adelanta que se tratará de una producción dinámica que no dejará tiempo para aburrirse.

Su nombre es La ley de Las Vegas y es un drama legal ambientado en una de las ciudades más conocidas del mundo para presentarnos su lado más brillante y turbio. Esta serie se convierte en una opción perfecta para quienes prefieren series rápidas con abogados de moral dudosa y casos escandalosos.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - La Ley De Las Vegas Tráiler Oficial Doblado Al Español España - Castellano Netflix La ley de Las Vegas sigue a un grupo de abogados de Las Vegas que se enfrentan a casos extravagantes. Pero lo llamativo de esta producción es que se destacan las negociaciones en los pasillos, las presiones políticas y cómo funciona el sistema en la ciudad del pecado.

Es una serie que no te podés perder porque su ritmo es perfecto para pasar el rato. No tiene preámbulos, las escenas son cortas, los diálogos rápidos y la edición no te deja aburrirte. También muestra el “lado gris” de Las Vegas que no solemos ver en las películas y series de Hollywood.

la ley de las vegas netflix La serie de Netflix que se puede ver de un solo tirón. Netflix Además, esta producción de Netflix cuenta con un elenco que asegura diversión hasta el último capítulo. Está encabezado por Jay Hernández (Escuadrón Suicida) y Adria Arjona (Hit Man). A su vez, cuenta con Giancarlo Esposito que da vida a un juez difícil de extorsionar.