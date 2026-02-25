Netflix: los diez minutos finales de la serie que cambian todo en el adictivo thriller de Harlan Coben

En fuga es una serie de Netflix estrenada en enero que es furor y que tiene en vilo a la audiencia hasta el último capítulo.

Harlan Coben tiene acostumbrada a la audiencia de Netflix al suspenso y a los nervios con cada capítulo de sus series. En fuga es un claro ejemplo de eso, un thriller que revela dos secretos clave en los diez minutos finales del último capítulo.

Netflix: de qué se trata “Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que podrían destruir a su familia… para siempre”, señala en su resumen la plataforma de streaming.

Lo cierto es que la historia de esta serie es tan atrapante que la audiencia no puede esperar y muchos deciden maratonear los ocho episodios para entender lo que sucedió con la hija del protagonista y su madre. La verdad se conoce en los diez minutos finales del último capítulo.

La serie de suspenso gira en torno a un padre, Simon Green, a quien se le desmorona toda su vida cuando su hija Paige, cae en el mundo de las adicciones luego de entrar a la facultad. En su búsqueda intensa el padre se sorprenderá con los secretos familiares ocultos que irá descubriendo.

En este thriller el padre de familia tendrá que negociar con criminales para obtener información y a medida que avanza la serie se descubrirá una red que nadie se imaginaba. En esta producción se muestra cómo las apariencias engañan y cómo un secreto revelado puede destruir a una persona.