De la literatura al streaming: el pueblo andaluz que brilla en la nueva serie sobre Agatha Christie

En 2026 se cumplen cinco décadas de la muerte de Agatha Christie , la narradora británica que redefinió el género policial. Su influencia atraviesa generaciones y formatos. Este año, su legado vuelve a escena con una producción internacional en un pueblo andaluz que ya se posiciona entre las más comentadas del streaming.

Se trata de Agatha Christie: Las siete esferas , disponible en Netflix y protagonizada por Helena Bonham Carter .

La ficción adapta la novela publicada en 1929 y traslada el misterio a una atmósfera visual poderosa. Parte de esa magia se construyó en el sur de España. El equipo eligió como locación principal a Ronda , una de las localidades más emblemáticas de Andalucía. Sus calles históricas y su geografía única aportan dramatismo natural a cada escena.

Uno de los puntos más impactantes que aparece en pantalla es el Puente Nuevo . Esta monumental estructura del siglo XVIII se eleva casi cien metros sobre el río Guadalevín y divide la ciudad en dos. La cámara aprovecha su imponencia para reforzar la tensión narrativa. No es solo un puente. Es un símbolo.

También se filmaron secuencias en la Casa del Rey Moro , una construcción de estilo neomudéjar con jardines escalonados y una antigua mina de agua de origen musulmán. Cada rincón suma textura visual. La producción buscaba escenarios auténticos. Ronda ofrecía eso y más.

Ronda, España Shutterstock

Monumentos que se transforman en personajes

Otro espacio clave es la Plaza de Toros de Ronda, una de las más reconocidas del país por su peso en la tradición taurina. En la serie, el lugar adquiere relevancia dentro de la trama. Su arquitectura sobria y circular aporta solemnidad a varias escenas decisivas.

El recorrido continúa por el Arco de Felipe V, una de las puertas históricas del casco antiguo. También aparece la Alameda del Tajo, un paseo arbolado del siglo XIX con vistas abiertas al paisaje serrano. Allí, la naturaleza funciona como contrapunto a la intriga. La Fuente de los Ocho Caños y la plaza Duquesa de Parcent completan el mapa visual de la producción.

Un pueblo con tradición literaria y vínculo con el cine

Ronda no es ajena al universo cultural. A lo largo del siglo XX sedujo a escritores y cineastas. Ernest Hemingway quedó fascinado con su atmósfera. También Orson Welles, cuyas cenizas reposan en una finca vinculada a la familia Ordóñez en la zona. Esa conexión histórica con el arte refuerza su magnetismo.

La relación con el audiovisual continúa vigente. Allí también se rodó Damsel, protagonizada por Millie Bobby Brown. Ahora, la nueva adaptación basada en la obra de Christie vuelve a colocar a este enclave andaluz en el centro de la escena internacional.

Con su mezcla de patrimonio, paisaje y mística literaria, Ronda se consolida como un escenario de película. La miniserie no solo recupera una historia clásica del misterio. También exhibe al mundo uno de los pueblos más icónicos de España, capaz de transformarse en protagonista sin perder su esencia.