El pueblo de Buenos Aires donde rige la paz, la tranquilidad y el mar calmo

En la costa bonaerense, un pueblo pequeño conserva playas abiertas, dunas y un entorno natural poco intervenido.

El pueblo de Arenas Verdes se ubica frente a un tramo de costa donde el paisaje todavía conserva una impronta agreste. La escena se arma con médanos amplios, vegetación baja, sectores de playa extensa y, en algunos puntos, acantilados o barrancas bajas que dejan ver la acción constante del viento y el mar.

Parte de su encanto está, justamente, en cómo se llega. De acuerdo con la información turística local, el acceso se toma a la altura del km 108,5 de la Ruta 88, Buenos Aires, y un camino entoscado conduce hasta un bosque y el área del balneario, reforzando esa sensación de “destino apartado” incluso antes de ver el océano.

La costa se vive con una lógica simple: mar abierto, horizonte despejado y una playa que invita a caminar sin interrupciones. Los médanos cambian con el tiempo y modelan el entorno, por eso el acceso a la arena suele sentirse distinto de una visita a otra, como si el lugar estuviera siempre en movimiento.

Arenas Verdes mantiene una escala mínima y eso también es verificable en datos oficiales: el balneario comprende unas 170 hectáreas y cuenta con una urbanización acotada, pensada más para acompañar la estadía que para imponerse sobre el paisaje. A esa identidad contribuye otro dato clave: el área fue declarada “Paisaje Protegido de Interés Provincial” (Ley 15141), un respaldo que ayuda a explicar por qué la impronta natural se conserva como rasgo central.

Mar, playa y bosque se disfrutan por igual en Arenas Verdes

Arenas Verdes

En actividades, el pueblo se sostiene en lo esencial: caminatas costeras, contemplación y pesca deportiva, con un ritmo que privilegia el silencio por encima de la agenda de entretenimiento. Y para quienes buscan naturaleza con mirada más ambiental, el municipio viene impulsando una reserva natural en la zona, con un tramo de costa destinado a educación ambiental, investigación y recreación responsable.

Arenas Verdes se consolida así como un pueblo costero donde la naturaleza domina la escena: médanos vivos, mar abierto y una costa que, lejos del turismo masivo, todavía se siente intacta.

Cómo llegar desde Buenos Aires

Cómo llegar desde Mendoza

