Es oficial: estas son las dos empresas que reconstruirán el Acceso Este en Maipú

El Gobierno Provincial finalmente resolvió quiénes serán las empresas elegidas que reconstruirán 19,1 kilómetros del Acceso Este , en el tramo que contempla a Maipú y que va desde el puente de calle González hasta la Variante Palmira, con un plazo de 12 meses de obra.

Para la sección que va desde Arturo González hasta Cervantes, la empresa que presentó la mejor oferta integral, según el Poder Ejecutivo, fue José Cartellone Construcciones Civiles SA con un monto de $19,8 mil millones . En tanto, la otra sección, que va desde Cervantes hasta la Variante Palmira, la ganó Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa) por una cifra de $28,7 mil millones.

Recordemos que el Gobierno señaló que una sola empresa no podía ganar los dos tramos, más allá que haya presentado la oferta más conveniente.

Fue a comienzos de enero cuando el Gobierno Provincial abrió los sobres de la licitación de estas etapas, y luego de poco más de un mes de análisis tomó la decisión en base a estudios de la comisión de evaluación integral de la obra (conformada por tres profesionales), cuya inversión superará los $57.000 millones de inversión en esta etapa.

Si se agrupa con la etapa más compleja, que son 11,6 kilómetros más en el tramo de Guaymallén y una inversión de $70.253 millones, el total llega a los $128.110 millones para 30,4 kilómetros de obra.

Empresas que reconstruirán el Acceso Este en Maipú

Como se mencionó, todo el tramo de Maipú fue dividido en dos secciones: una desde Arturo González hasta Cervantes; y la otra desde Cervantes hasta la Variante Palmira.

Sección 1: desde Arturo González hasta Cervantes (8,76 km)

En el caso de la sección 1, de las 11 ofertas, hubo 10 por debajo del presupuesto oficial (de $27.030 millones), lo que la convierte en el tramo con mayor nivel de competitividad económica de toda la licitación.

Cartellone fue la empresa que presentó la mejor oferta, que fue por $19.798 millones, un 26,7% por debajo del cálculo del Gobierno. Finalmente, la propuesta fue corrediga y terminó siendo adjudicada a esta firma por un total de $19.801.759.991,66.

La UTE Laugero Construcciones SA – Kraft Constructora SA presentó la segunda oferta más conveniente, con una baja del 18,8% respecto del presupuesto oficial, por $21.950 millones, posicionándose como uno de los más competitivos del tramo.

cruce peatonal acceso sur acceso este peatones puentes seguridad (25) Obras en el Acceso Este. Rodrigo D'Angelo / MDZ

En tercer lugar se situó Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (Ceosa), cuya propuesta, de $22.855 millones, se ubicó con una baja del 15,4%, muy cerca de las mejores ofertas del segmento.

Corporación del Sur SA – José Chediack SAICA (UT) presentó una oferta con una reducción en torno al 10,3%, manteniéndose dentro del grupo de precios competitivos.

Después aparecieron Luis M. Pagliara SA, que cotizó una baja cercana al 9,8%, en línea con valores de mercado; bien cerquita la UTE Constructora San José SRL – Stornini SA, con una propuesta por debajo en un 9,2%; y Da Fré OC SA – Construcciones Ivica y Dumandzic SA (UT), con una baja del 8,8%.

Ya en el fondo se encontraron: Se Mi SA – HCO SA – Obras Andinas SA (UT), con un 5,2% por debajo; Ayfra SRL, con un 2,4% de reducción del presupuesto oficial; y Green SA – Tecno Redes y Obras SRL (UT), en un 0,2% de baja.

Por encima del presupuesto oficial, se posionó Procon SRL – Mapal SACIA (UT), un 4,3% por encima del Presupuesto.

Sección 2: desde Arturo González a Variante Palmira (10,4 km)

En la Sección 2 se observó una mayor dispersión de precios, con diferencias más marcadas entre las propuestas. De las 11 propuestas, hubo 6 por debajo del presupuesto oficial, que fue de $30.827 millones, y 5 empresas por encima de este monto.

Como en la Sección 1, Cartellone volvió a destacarse ampliamente del resto de los competidores, con una oferta de $22.453 millones por la obra, un 27,1% por debajo del presupuesto.

Obras Acceso este 2 drone Zonda fotos

En segundo lugar quedó Ceosa, que ofertó una baja del 6,8% ($28.718 millones), ubicándose entre las alternativas más competitivas. Finalmente esta fue la oferta que resultó adjudicada para este tramo por un monto total de $28.721.905.851,84.

Mientras que en tercer puesto apareció Laugero-Kraft, que cotizó con una reducción similar, del 6,6% ($28.792 millones), consolidando una buena posición en ambos tramos.

Corporación del Sur - Chediack ofertó una reducción del 3,4%; Pagliara presentó un presupuesto del 2,9% por debajo; y San José - Stornini lo hizo con un 2,7%, también abajo de los cálculos del Gobierno Provincial.

En tanto, por encima quedaron Da Fré - Construcciones Ivica y Dumandzic, con un incremento de un 1,4% en su oferta; Se Mi SA – HCO SA – Obras Andinas, con un 2,4%; Green – Tecno Redes y Obras, en un 6,9%; Ayfra en un 8,7% por encima; y Procon - Mapal SACIA, que al igual que en la sección 1, tuvo la oferta más alta de todas, en este caso en un 11,3% arriba del presupuesto oficial.

Las obras en el Acceso Este

La infraestructura actual de este tramo de casi 20 kilómetros cuenta con dos carriles de circulación y banquinas de material granular por ambos sentidos, que se construyeron entre 1977 y 1979. Lo que se hará ahora será la primera reconstrucción de la carpeta asfáltica.

El plazo de ejecución de estos tramos serán de 12 meses. En el primer tramo, la calzada principal contará con una carpeta asfáltica de 10 cm, y en el segundo, de 14 cm, sobre una nueva base granular de 20 cm. Además, se incorporará nueva señalética, renovación de los sistemas de contención lateral y pavimentación de banquinas.

Se reconstruirán 10 intersecciones principales desde la ruta 7 que comprenden 17 rotondas y ordenadores, que son las siguientes: ruta 50, calle Serpa, Don Bosco, Maza, Cervantes, ruta 31 (Los Álamos), calle Medina, ruta 33 (Las Margaritas), San Pedro y Lamadrid.

Además, las colectoras estarán a cargo de la Municipalidad de Maipú, por lo que habrá una intervención integral de la calzada principal y sus vías laterales.