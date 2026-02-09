Las empresas buscan alinear salarios e inflación en torno al 23% y apuestan a espaciar más los aumentos

PwC Argentina presentó los resultados de su nuevo sondeo en las empresas sobre ajustes, proyecciones de salarios y tendencias en payroll, elaborado entre el 20 y el 28 de enero de 2026 con la participación de 148 organizaciones de todo el país.

El estudio confirma un cambio de escenario respecto de los últimos tiempos. Tras un 2025 atravesado por tensiones entre inflación y salarios, el 2026 se perfila como un año de mayor previsibilidad, con proyecciones que muestran una convergencia entre los ajustes salariales esperados y la inflación estimada. Durante 2025, la inflación fue de 31,5%, mientras que los aumentos salariales promedio para el personal fuera de convenio alcanzaron el 29,56%, ubicándose moderadamente por debajo del índice de precios. Solo el 33% de las compañías logró otorgar incrementos iguales o superiores a la inflación oficial, mientras que el 67% restante quedó por debajo de esa referencia. Dentro de este último grupo, una parte evalúa recuperar la diferencia, aunque más de la mitad ya definió que no tomará acciones correctivas.

SALARIOS Las empresas proyectan un ajuste salarial anual del 23% Se prevee una inflación esperada en torno a ese mismo valor, lo que marca un quiebre frente a los años de alta volatilidad. Esta mayor estabilidad también se refleja en la forma en que se planifican los incrementos: crece con fuerza el segmento de organizaciones que optan por esquemas más espaciados. Casi la mitad de la muestra prevé realizar entre uno y tres ajustes durante el año, una proporción muy superior a la registrada el año anterior. El dato más relevante de este sondeo es que las organizaciones empiezan a recuperar capacidad de planificación. La convergencia entre inflación proyectada y ajustes salariales permite salir de una lógica reactiva y volver a pensar políticas de compensación con una mirada estratégica, más alineada al negocio y al desempeño.

Este nuevo contexto no solo impacta en la política salarial, sino también en el rol de las áreas de Recursos Humanos. Según el informe, la estabilización del mercado permitió recuperar margen para revisar estrategias, incorporar esquemas de incrementos diferenciados por desempeño y reforzar herramientas de retención como bonos, beneficios y propuestas de valor. En paralelo, el sondeo pone el foco en la transformación de los procesos de liquidación de haberes. Hoy, un tercio de las empresas opera con equipos internos, otro tercio con modelos mixtos y el resto con proveedores externos. Sin embargo, persisten desafíos estructurales: la complejidad normativa, los tiempos de procesamiento, los errores en los cálculos y la dificultad para integrar sistemas aparecen como los principales obstáculos.

SALARIOS2 La digitalización todavía muestra brechas relevantes Mientras que el 45% de las organizaciones utiliza software especializado con automatización, un 33% continúa operando con Excel u hojas manuales y un 22% se apoya en sistemas propios básicos. En este marco, el 88% de la muestra manifestó que cambiaría algún aspecto de su proceso de nómina, priorizando automatización, reducción de errores, optimización de tiempos e integración con otros sistemas.