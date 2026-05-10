El desafío silencioso de las empresas, evolucionar mientras todo sigue funcionando

Las empresas operan bajo una presión constante por resultados inmediatos, cumplir objetivos, sostener la operación, responder a clientes , cuidar la rentabilidad. Al mismo tiempo, los dueños, directores y CEOs conviven con una preocupación igual de relevante, cómo hacer evolucionar la empresa para que siga siendo competitiva en el tiempo.

Ambas dimensiones conviven y compiten. Este es el dilema central de las empresas modernas, cómo sostener el presente sin resignar el futuro. Este fenómeno no es exclusivo de grandes corporaciones. Lo vemos, también, todos los días en empresas medianas y pymes de distintos sectores.

Lo observamos en empresas industriales que crecieron durante años con procesos informales y hoy enfrentan dificultades para escalar, cumplir plazos o sostener niveles de calidad. También en compañías comerciales que dependen de relaciones históricas con clientes y encuentran cada vez más difícil sostener su posicionamiento en entornos donde la competencia se profesionaliza.

Y en organizaciones de servicios que crecen en volumen, pero sin procesos claros, lo que genera sobrecarga en los equipos, variabilidad en la calidad y limitaciones para escalar.

También lo vemos en empresas que incorporan herramientas tecnológicas, sistemas de gestión o plataformas digitales sin haber redefinido previamente cómo funcionan, lo que muchas veces incrementa la complejidad en lugar de mejorar la eficiencia.

Detrás de estas situaciones aparece un patrón común, el crecimiento no necesariamente viene acompañado de una evolución en la forma de operar, en la gente, en la cultura y en la tecnología en general. Al mismo tiempo, existen organizaciones que, con recursos similares, logran avanzar de manera más consistente.

Empresas que ordenan su operación, que priorizan con claridad, que desarrollan capacidades en sus equipos y que incorporan tecnología como una herramienta al servicio del negocio, no como un fin en sí mismo.

La diferencia está en algo más difícil de sostener que la mera definición estratégica, está en la capacidad de darle lugar a la evolución dentro de la dinámica cotidiana. En la práctica, la agenda operativa tiende a absorber la mayor parte del tiempo y la energía de los equipos.

El corto plazo se vuelve dominante, incluso en organizaciones donde existe plena conciencia sobre la importancia del mediano y largo plazo. Aquí aparece uno de los principales desafíos de liderazgo, cómo generar espacio de calidad para pensar, diseñar y ejecutar la evolución de la empresa, sin desatender la operación.

EMPRESAS3 Empresas que ordenan su operación, que priorizan con claridad, que desarrollan capacidades en sus equipos. Archivo.

La evolución no ocurre por inercia ni por declaraciones. Requiere foco, método y continuidad. Por eso, cada vez más organizaciones avanzan en esquemas que les permiten sostener ambas dimensiones. Equipos internos concentrados en la ejecución diaria, y estructuras de trabajo que se dedican específicamente a ordenar, priorizar y llevar adelante los procesos de evolución.

En muchos casos, esto implica apoyarse en capacidades externas que aportan mirada, experiencia y disciplina de ejecución. Este tipo de abordaje permite a los líderes enfocarse en el negocio y la operación, con la tranquilidad de que la evolución también tiene un espacio concreto, gestionado y sostenido en el tiempo.

Preparar la organización

Este punto resulta de extrema importancia, la evolución implica preparar a la organización de manera integral, con las personas dentro y consientes, con la apertura para cuestionar si lo que hacemos tendrá impacto en el futuro, con la evaluación correcta de cómo incorporar tecnología que haga sentido a los objetivos de negocio y a lo que querramos ser, con la mirada puesta en sostener o crear nuevas propuestas de valor que nos mantengan competitivos y agregando valor a nuestros clientes y muchas otras cosas más que hacen a la identidad, a quienes somos y qué queremos aportar a la sociedad.

Esto implica, preparar a las personas, desarrollando nuevas habilidades y formas de trabajo. Preparar la cultura, alineando comportamientos y prioridades con una visión de futuro. Preparar los procesos, para que sean más claros, eficientes y escalables. Y preparar la tecnología, incorporándola como una herramienta que potencie el negocio.

En este contexto, la velocidad del cambio tecnológico plantea un desafío adicional. Las herramientas evolucionan de manera constante y acelerada. Intentar seguir cada novedad se vuelve inviable. El verdadero diferencial pasa por otro lado, por la capacidad de cada organización de entender qué necesita, qué problemas quiere resolver y cómo integrar la tecnología de manera inteligente en su operación.

La evolución, entonces, deja de ser una carrera por adoptar lo último y pasa a ser un proceso consciente de construcción de capacidades y aplicarlas para generar diferenciales competitivos de largo plazo y no sólo algún diferencial comparativo fácilmente replicable en el corto.

EMPRESAS 4 Preparar a las personas, desarrollando nuevas habilidades y formas de trabajo. Archivo.

Nuevos desafíos

El desafío no es solo crecer, es evolucionar. Y para hacerlo, es necesario resolver una tensión estructural, sostener el presente mientras se construye el futuro. Las organizaciones que logran hacerlo no son las que encuentran más tiempo, sino las que deciden cómo usarlo, en qué enfocarse y en quién apoyarse para que la evolución deje de ser una intención y se convierta en una realidad.

La evolución hay que planificarla, darle foco, aportarle miradas nuevas, ponerle método y un fin claro de mediano y largo plazo, que motive y prepare a la organización para el esfuerzo. Si una empresa no define cómo quiere evolucionar, el mercado lo hará por ella.

En próximas notas vamos a profundizar sobre cómo se construyen estas capacidades, qué decisiones marcan la diferencia y qué modelos permiten sostener este proceso en el tiempo.

* Fernando Freytes. Ingeniero en Informática. Certificado Internacional en Transformación Digital por el MIT. CEO & Co-Fundador de Qaliqay Business Partners.