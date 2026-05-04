Licitación del Aconcagua: cuáles son las 12 empresas que pujan por los servicios

Doce empresas se presentaron a la licitación para optimizar los servicios en el Parque Provincial Aconcagua . La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de Mendoza para ordenar la actividad privada en el cerro más alto del continente con concesiones a 20 años.

Entre los oferentes se encuentran varios operadores que actualmente brindan servicios en el Aconcagua. En total se presentaron doce empresas que son: Aconcagua Visión SRL, Lanko Altas Montañas, South Face SAS, Backpack Logística SA, Aconcagua Expediciones SA, Víctor Hugo Herrera (Mallku), Zurbriggen 6.962 SAS, Andesport SAS, Helicopter AR SA, Aconcagua MG SA, Fernando Grajales Expeditions SA y Juan Antonio Herrera .

La apertura de las ofertas estuvo a cargo de las autoridades del Ministerio de Energía y Ambiente, la ministra Jimena Latorre y contó con la presencia de Iván Funes Pinter, director de Áreas Protegidas y de Pablo Perello, jefe de Zona de Alta Montaña.

“El objetivo central es brindar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los prestadores de servicios, muchos de los cuales trabajan en el parque desde hace entre 30 y 40 años, pero bajo permisos precarios o autorizaciones provisorias. Además, esto permitirá mejorar la calidad de los servicios y elevar la protección ambiental.”, destacó la ministra Latorre.

A partir de ahora comenzará la etapa de análisis técnico, económico y legal de las ofertas por parte de la Comisión Evaluadora y se espera que la adjudicación se concrete antes del inicio de la próxima temporada en el Cerro Aconcagua.

El acceso a los pliegos de esta licitación pública fue gratuito y se realizó a través del sistema oficial de compras de la Provincia. Este esquema garantizó igualdad de oportunidades, transparencia y una mayor concurrencia de oferentes con capacidad técnica, económica y ambiental.

La expedición del Ejercito en el Aconcagua La expedición del Ejercito en el Aconcagua

Nueva planificación en el Parque Aconcagua

El proceso lanzado por el Gobierno provincial apunta a una nueva zonificación del parque, relevamiento de necesidades y determinación de su capacidad de carga, además del establecimiento de las áreas habilitadas para actividades y aquellas que deben permanecer intangibles.

Uno de los cambios más profundos de la licitación de los servicios del Aconcagua es la relocalización de algunos campamentos. En 2024 se hizo la zonificación del parque teniendo en cuenta criterios de conservación, ordenamiento territorial y manejo responsable de la alta montaña. La licitación pública nacional de los servicios del Aconcagua viene a cerrar el proceso. El nuevo ordenamiento establece como campamentos de aproximación y base:

Confluencia

Pampa de Leñas

Casa de Piedra

Plaza de Mulas

Plaza Argentina

Los servicios a concesionar comprenden actividades de apoyo al ascenso y trekking, como alojamiento, gastronomía, sanitarios, comunicaciones, logística de cargas y guías habilitados, todos bajo criterios de sustentabilidad.

Cada oferente debió presentar un plan ambiental y logístico integral, incluyendo gestión de residuos, uso eficiente del agua, incorporación de energías renovables y protección de ecosistemas sensibles.

El nuevo esquema prevé concesiones por 20 años, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, fortalecer el control estatal y garantizar la conservación de uno de los principales patrimonios naturales de Mendoza.

aconcagua

Las autoridades provinciales pretenden iniciar una nueva etapa en el Parque Provincial Aconcagua fijando criterios trazabilidad, orden, limpieza, respeto ambiental y control efectivo en cada etapa de la operación.

El objetivo final es disponer de forma jerarquizada la prestación de servicios en el Aconcagua, mejorar la calidad de las prestaciones y la seguridad de la actividad en montaña, y proteger de manera efectiva un patrimonio natural único, con especial cuidado de glaciares, recursos hídricos, flora y fauna, garantizando su preservación para las próximas generaciones.

Las garantías contractuales, instrumentadas mediante seguros de caución, cubrirán obligaciones técnicas, económicas y ambientales. Esto permitirá al Estado actuar de manera rápida ante incumplimientos y asegurar la remediación cuando corresponda.