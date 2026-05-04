Nahuel Gallo se convirtió en querellante en la causa contra Maduro por delitos de lesa humanidad

El magistrado Sebastián Ramos aceptó como querellante a Nahuel Gallo en la causa que tramita en la justicia federal argentina contra Nicolás Maduro , Diosdado Cabello y otros altos funcionarios venezolanos por presuntos crímenes de lesa humanidad .

La decisión lo incorpora formalmente como víctima directa dentro del expediente que investiga un presunto esquema sistemático de persecución, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones en Venezuela . El cabo primero de la Gendarmería Nacional permaneció detenido durante 448 días tras ser arrestado el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresó a Venezuela desde Colombia para reencontrarse con su familia.

El expediente, radicado en los tribunales federales de Comodoro Py y a cargo del juez Ramos, avanza bajo el principio de jurisdicción universal, que permite investigar delitos de lesa humanidad aunque hayan sido cometidos fuera del país. A partir de ahora Nahuel Gallo podrá tener acceso a la causa, impulsar medidas de prueba y, llegado el caso, impugnar las decisiones del juez o los camaristas.

La inclusión de Gallo como acusador particular y victima se produjo en paralelo a la unificación de la investigación sobre su desaparición forzada con la causa principal que analiza las denuncias contra el régimen venezolano. En una resolución de apenas una línea, el magistrado Ramos avaló el "tengáse incorporado" como querellante en la causa.

Durante su testimonial ante la Justicia, el gendarme describió en primera persona los abusos sufridos durante su cautiverio. Según relató, fue sometido a golpes, torturas psicológicas, aislamiento prolongado y “picanazos”, además de falsas promesas sobre una eventual liberación y regreso a la Argentina. “La verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”, afirmó luego de una audiencia virtual que se extendió por más de tres horas.

Nahuel Gallo también aseguró que durante su permanencia en la cárcel de El Rodeo I convivió con detenidos de distintas nacionalidades y advirtió que todavía permanecen presos extranjeros en condiciones similares a las que él atravesó. “Sigo sintiéndome encerrado hasta que todos estén libres”, sostuvo.

Es así como Nahuel Gallo se suma en paralelo a la ya existente querella de la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (Fader) y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), que representa a un grupo de venezolanos en Argentina que en enero de 2023 denunciaron al entonces presidente Nicolás Maduro, al ministro de Justicia y Paz Diosdado Cabello y a otros.

Fader y FADD, que son representadas por el abogado Tomás Farini Duggan, había pedido el testimonio del gendarme al sostener que lo vivido por él se encuadra de manera directa en el patrón de conductas que se le atribuye al Estado venezolano, como la privación de la libertad, sometimientos a torturas, amenazas y traslados recurrentes para quebrar su voluntad, sin proceso formal ni asesoría legal y, en el caso de Nahuel, ni asistencia consular.

Precisamente a instancia de esa querella, el propio juez Ramos solicitó el 3 de enero la extradición de Nicolás Maduro con el objetivo de traerlo a la Argentina para que brinde indagatoria por los hechos que se le endilgan. La decisión del magistrado fue respaldada por la Cámara Federal porteña.