Enriquecimiento ilícito: nuevos testigos podrían comprometer la situación judicial de Manuel Adorni

La situación judicial de Manuel Adorni suma nuevos capítulos de tensión. A pesar de que el pasado 29 de abril el Jefe de Gabinete negara ante el Congreso de la Nación haber cometido delitos, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito avanza con fuerza. Esta semana, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibirá testimonios clave que buscan echar luz sobre el patrimonio y los gastos del funcionario.

El cronograma judicial para estos días es determinante para el avance de la causa. Este lunes, desde las 11 h, declarará Matías Tabar , el contratista encargado de las refacciones en la propiedad que Adorni adquirió a fines de 2024 en el country Indio Cuá , Exaltación de la Cruz. La fiscalía busca determinar el monto real pagado por las renovaciones y si estos fondos coinciden con los ingresos declarados.

El Miércoles, será el turno de Leandro Miano , hijastro de una de las "jubiladas prestamistas" involucradas en la compra-venta de un departamento en Caballito . Miano es señalado como el nexo organizador de la transacción junto a su socio, Pablo Martín Feijoo.

La investigación no solo se centra en inmuebles. Recientemente se reportaron gastos superiores a los 9 millones de pesos en un viaje familiar a Bariloche, además de otros traslados de similar carácter.

La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) analiza actualmente múltiples inconsistencias en las declaraciones de Adorni. Los peritos detectaron valores que resultan "difíciles de explicar", dado que superarían ampliamente los ingresos percibidos por el funcionario desde que asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023.

Sin embargo, el funcionario sostiene que sus viajes fueron pagos con "fondos propios" y que su patrimonio está presentado conforme a la Ley de Ética Pública.

Contraataque judicial y apoyo de Javier Milei

En paralelo al frente penal, se abrió una disputa política. Tras las acusaciones del diputado Rodolfo Tailhade sobre el uso de autos oficiales y custodia para fines personales por parte de la esposa de Adorni, el Jefe de Gabinete anunció que denunciará al legislador por presunto espionaje.

Pese al ruido judicial, el Gobierno Nacional ha decidido blindar al funcionario. En este sentido, se espera que Adorni retome sus conferencias de prensa diarias este lunes, coincidiendo con la reapertura de la sala de periodistas acreditados en Balcarce 50.