Neumáticos: el cierre de Fate es el último capítulo de una larga lista de conflictos gremiales

El cierre definitivo de Fate, una de las tres empresas que fabrican neumáticos en el país y la única de capital mayoritario nacional, es el último eslabón de una cadena de factores que vienen golpeando la producción sectorial, como el fuerte incremento de importaciones, caída de demanda interna y meses de tensión con el SUTNA , el gremio de la actividad.

Este último fenómeno no es nuevo pero se profundizó desde la pandemia, con paros, tomas de fábricas y conflictos de bastante duración y gatillados de forma recurrente. Se destacado el largo conflicto de cinco mesen en 2022 por falta de acuerdo en la revisión de la paritaria 2021/22, que incluyó más de 30 audiencias sin resultados positivos.

Entre abril y septiembre de ese año el conflicto fue escalando, en especial a partir de los bloqueos de las tres plantas que producen en el país ( Fate de capitales nacionales, la italiana Pirelli y la japonesa Bridgestone ). Los bloqueos comenzaron en mayo de 2022 y derivaron en la paralización de la producción de neumáticos en el país.

Lo prolongado del conflicto llevó a un desabastecimiento de las terminales automotrices, que también se vieron afectadas por la falta de neumáticos.

El 24 de septiembre de 2022, Bridgestone anunció el cierre temporal de su planta en Llavallol, medida que fue seguida por sus competidoras Pirelli y Fate . El conflicto se zanjó recién a fines de septiembre con un acuerdo de una importante recomposición salarial y un bono a fin de año.

Pero el saldo del conflicto gremial fue muy relevante: en los cinco meses de conflicto, se dejaron de producir alrededor de 1,3 millones de neumáticos y la demanda de abrir las importaciones como solución a la escasez de cubiertas.

Seguirán las protestas de los empleados de Fate

Neumáticos en crisis

En abril de 2023 el conflicto se trasladó a la planta de Bridgestone en Llavallol, contra despidos considerados injustos. Si bien la medida tuvo menos virulencia que el conflicto anterior, dejó en claro que la conflictividad seguía siendo muy activa.

Apenas unos días antes de la Navidad de 2024, ya con Javier Milei en el gobierno y profundizándose la apertura a neumáticos importados, así como el viaje de automovilistas a países limítrofes para cambiar las cubiertas a menor precio, el SUTNA llamó a un paro de 24 horas, argumentando el no pago de un bon acordado para fin de año. El resultado fue mayor tensión en el vínculo con las empresas cuando ya se empezaba a discutir la paritaria 2024/25.

Entre marzo y junio de 2025 hubo varias medidas de fuerza y paros de 24 horas ante falta de respuesta de las empresas al ajuste de salarios por inflación. Estuvieron afectadas las plantas de Fate, Bridgestone y Pirelli.

El 29 de julio pasado la convocatoria a un paro y movilización por parte del SUTNA tuvo como principal reclamo supuestas rebajas salariales encubiertas.

Nuevo paro del SUTNA

Entre el 19 y el 22 de octubre de 2025 el SUTNA realizó paros de 24 horas con paradas por turnos en las tres grandes fábricas, en rechazo de topes en la paritaria y rebajas salariales.

En la víspera de la Navidad pasada, y casi como un prólogo a la situación que derivó en el cierre de Fate, el sindicato convocó a un paro de 24 horas y piquetes en las fábricas de Bridgestone y Fate. También se registraron cortes de autopista por reclamos de mayor seguridad en plantas y para evitar el cierre de instalaciones auxiliares.

Fate, final chapter

Esta saga llega, al menos por ahora, hasta el anuncio de cierre definitivo de la planta de San Fernando por parte de Fate, incluyendo el despido de 920 trabajadores, a los que se les garantiza la correspondiente indemnización según la ley laboral actual.

Meses de conflicto gremial, caída de la demanda doméstica, competencia con neumáticos importados y prolongadas negociaciones con el sindicato, sin resultados palpables llevaron a la empresa a tomar esta decisión. En este contexto, el sindicato denuncia un lock-out por parte de Fate y comenzó las protestas en la planta de San Fernando.

Mientras tanto, el Gobierno convocó a una audiencia de conciliación entre la empresa y el sindicato para buscar una vía de solución al conflicto, con resultado incierto.