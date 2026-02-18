Quién es el sindicalista del neumático que resiste junto a otros trabajadores en el interior de Fate

El secretario general del SUTNA aseguró que los operarios reclamaban la reapertura y denunció que la decisión empresarial fue “ilegal y de golpe”.

Alejandro Crespo es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y se encontraba dentro del edificio de Fate tras el anuncio de la empresa acerca del cierre definitivo de la planta de la localidad bonaerense San Fernando y que afecta a los 920 empleados que forman parte de la firma.

Crespo aseguró que estaba junto al resto de los trabajadores en el interior de la planta "reclamando la apertura de la empresa", a la vez que consideró que el citado cierre fue "de golpe y de forma totalmente ilegal".

Antes de ser secretario de SUTNA y liderar un conflicto ocurrido en 2022 que paralizó la industria del neumático, Alejandro Crespo tuvo un kiosco y manejó un remís, mientras que fue en 2004 cuando su padre se jubiló después de cumplir 40 años en Fate y le propuso ingresar a la planta de San Fernando.

Tensión en Fate Cuando tenía 29 años, comenzó a trabajar en Fate y, desde entonces, su vida transcurre entre sus horas laborales en asambleas, plenarios y congresos partidarios donde se utilizan textos como el Manifiesto Comunista de Karl Marx y La Revolución Permanente de León Trotsky, los libros de cabecera del Partido Obrero (PO).