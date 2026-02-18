Operativo elecciones: cómo será la carga de datos del domingo

La página web que funciona para ese objetivo es https://resultados.mendoza.gov.ar/eleccion251026publico/, claramente con la actualización correspondiente para el domingo donde se escogen la mitad de los Concejos Deliberantes de esos departamentos y además en San Rafael se eligen también convencionales municipales, que son quienes armarán la carta orgánica de la comuna, si la Corte no rechaza el planteo que se ha hecho en contra.

La herramienta electoral que se usará es la boleta única papel, en la que se debe marcar la opción que se va a votar con una lapicera.

En Mendoza, generalmente la información electoral no tiene demoras, a partir de las 21 comienza la publicación de datos en la página oficial. Esta elección, se estima que será más rápida porque hay un tercio de los electores respecto de los comicios de octubre y sólo una categoría para elegir, aunque San Rafael tiene dos.

Están habilitados este domingo 510.916 electores para votar en total. El departamento que más empadronados tiene es Maipú: 160.091; luego le sigue San Rafael con 157.309 electores habilitados no sólo para elegir concejales, sino también convencionales municipales. En tercer lugar, se encuentra Luján de Cuyo, que registra 122.039 personas; le sigue Rivadavia con 46.579 y finalizan Santa Rosa con 15.276 personas y La Paz, que la comuna que menos habitantes en condiciones de votar tiene: 9.631 empadronados.

Además, habrá 214 escuelas dispuestas en los distintos departamentos para realizar la votación con sus respectivas autoridades de mesa.

En las próximas horas habrá un encuentro entre el ministerio de Gobierno y los integrantes de la Junta Electoral para terminar de delinear los últimos detalles.

Cómo se preparan los partidos políticos para conocer los datos

Además, como sucede habitualmente, los frentes tendrán sus propios cálculos, que no son oficiales, sino que van adelantando cómo salió la elección. Lo hacen con una aplicación con los datos que les pasan los fiscales de las respectivas mesas y eso les da un panorama desde las 18, que cierran los comicios del resultado que se conocerá luego.

En el Arena Maipú, en la sala chica, será el búnker de La Libertad Avanza más Cambia Mendoza.

Los requisitos para presentarse a votar el día de las elecciones

Para votar, hay que ser ciudadano registrado en el padrón electoral y presentar un documento de identidad válido el día de las elecciones. Están habilitados para votar las personas que tengan 18 años o más al día de la elección. En este caso, el voto es obligatorio y deben tener domicilio en alguno de los 6 departamentos donde se vota.

El voto no es obligatorio para:

Jóvenes de 16 y 17 años (es un derecho).

Personas mayores de 70 años.

Jueces y auxiliares que deban trabajar durante la elección.

Quienes estén a más de 500 kilómetros de su lugar de votación y puedan justificarlo.

Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor debidamente comprobada.

Si no se puede ir votar, se debe justificar la ausencia ante el organismo electoral presentando una razón válida, como enfermedad o estar fuera del país. Además, quienes deban trabajar el día de la elección tienen derecho a una licencia especial para poder votar sin descuento salarial ni compensación horaria.

Si alguien no pudo ir a votar, tiene 60 días desde la elección para presentar el certificado correspondiente ante la Justicia Electoral, en este caso ante la Junta Electoral que queda en Almirante Brown 1926, Godoy Cruz.