Los herederos: por qué la del 22 de febrero es más que una elección de concejales

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, y los intendentes de Maipú y La Paz, Matías Stevanato y Fernando Ubieta no pueden presentarse por un tercer mandato en los comicios del año próximo porque la ley impide dos gestiones consecutivas. Por eso, ya tienen en sus mentes quiénes podrían ser sus posibles candidatos a sucederlos.

Por la misma razón, hay que mirar las listas a concejales de este año y las campañas para entender quiénes pueden ser los próximos aspirantes a la intendencia.

La campaña electoral en Maipú demostró una situación concreta. Se posicionó el primer aspirante en la lista de concejales para jugar por la intendencia en 2027. Sin embargo, tampoco está descartada la segunda en la lista.

Se trata de Emiliano Sellei, quien encabeza la lista y de Mariángeles García quien va segunda. El primero figura como Emi Sellei y la mujer como Marian García en la boleta única papel. Ambos son jóvenes y funcionarios del municipio, es decir del Ejecutivo que conduce Stevanato, actualmente.

Sellei es licenciado en Comunicación Social. Empezó a trabajar en la municipalidad, en el área de prensa, en la primera gestión de Stevanato, es decir en 2019.Ha ejercido como periodista, es muy conocido en el mundo de la prensa y tiene mucha llegada en las redes sociales. Es además, hijo de un conocido comerciante del departamento.

Actualmente, es el Director de Promoción Deportiva de la comuna. No es un hecho menor: para Maipú, el deporte es muy importante, no sólo por los servicios que presta la comuna en ese sentido, con actividades al alcance de todos los distritos sino también por la cantidad de clubes que existen de distintos rubros que conviven en el departamento.

Es además de hincha, asambleísta del interior de Boca Juniors. De hecho, una perlita: tiene una foto con el presidente del club, Román Riquelme en su cuenta de Instagram.

A Sellei le reconocen frescura, formación y cercanía con la gente. Ha participado de todas las actividades de campaña haciendo una dupla que les ha funcionado muy bien a la gestión con la candidata que va en segundo término en la lista, García.

¿El apellido de la mujer? Muy común pero no sólo porque lo es en general sino también porque es la hija de alguien muy conocido: Francisco Chiqui García, quien fue intendente de Maipú entre 1989 y 1997. Es actualmente la subsecretaria de Hacienda del municipio. Como Sellei, suena en la danza de los nombres para suceder a Stevanato.

García, Sellei y García en plena campaña

La elección en Santa Rosa: la mujer que podría suceder a Flor Destéfanis

Hasta tiene "un aire" a Destéfanis. No es broma, pelo negro liso, sonrisa que desborda. Se trata de la candidata a concejal en primer término por la lista oficialista a quien ya desde el año pasado se la nombraba como posible sucesora de la actual intendenta.

Se llama Magdalena Ascurra. Es abogada y actualmente es la secretaria de Gobierno y Administración del municipio, por lo tanto es la funcionaria "política" de la jefa comunal. Tiene experiencia en la militancia: es la presidenta del PJ en Santa Rosa. Tiene 37 años. Viene de una familia trabajadora: su papá en la finca, su mamá se dedicó a ser emprendedora. Además de hacer campaña por todo el territorio con Destéfanis ,también lo hizo con el segundo en el listado: Leo Chicoco Saile, a quien obviamente también hay que mirar para proyectar el 2027 en este departamento del Este.

Ascurra Destéfanis. Foto campaña PJ

Roza, encabeza la lista de concejales y será el próximo candidato a ¿intendente?

Decir Alberto "Beto" Roza, si se tiene mucho conocimiento de la política es hablar de peronismo. El dirigente, quien encabeza la lista de candidatos a concejales en La Paz, fue el concejal más joven de la provincia en 1997 con apenas 21 años. Hoy tiene 55 y el secretario de Gobierno de Fernando Ubieta.

A Ubieta se le termina el mandato el año próximo y no puede ir por la re- reelección y el dirigente que es su mano derecha suena fuerte como su sucesor. De hecho, le pidió especialmente que fuera el candidato a concejal en primer término.

Fue diputado provincial un tiempo, cuando murió Alejandro Viadana. Además, fue secretario de Gobierno de la municipalidad de Santa Rosa de 2008 a 2012; director de Asuntos Municipales, de 2013 a 2014 y subsecretario de Relaciones Institucionales, en el 2015. Es enólogo.