Los herederos de Diego Maradona lograron un contundente fallo contra Matías Morla
Los hijos de Diego obtuvieron una resolución que prohíbe el uso de la marca comercial y la firma de nuevos contratos.
Los herederos de Diego Armando Maradona, Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando, publicaron un comunicado en donde confirmaron la disposición de la Justicia contra Matías Morla. La resolución prohíbe el uso de la marca comercial y la firma de nuevos contratos relacionados con el astro del fútbol.
“Los herederos de Diego Armando Maradona, Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando Maradona, desean advertir a la opinión pública en general, para que no sean defraudados en su buena fe, que la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la República Argentina, en la causa Nro. 11.155 / 2021 denominada 'Morla, Matías Edgardo y otros S/defraudación por administración fraudulenta, denunciantes Maradona Dalma Nerea y otro'”.
Nuevas restricciones sobre la marca Maradona
1. La prohibición de innovar y contratar respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona en todas sus variantes que obren registradas a nombre de SATTVICA S.A. tanto en el país como en el exterior.
2. Los procesados, Matías Edgardo Morla, Christian Maximiliano Pomargo, Sandra Verónica Iampolsky, Sergio Alejandro Garmendia, Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, (ya sea actuando por sí o por intermedio de cualquiera de sus apoderados, cesionarios o gestores) deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral, cobro de dinero, etcétera, en relación con las aludidas marcas en cualquier país del mundo, como así también en torno a las acciones de SATTVICA S.A.”