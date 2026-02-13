Los herederos de Diego Maradona lograron un contundente fallo contra Matías Morla

Los hijos de Diego obtuvieron una resolución que prohíbe el uso de la marca comercial y la firma de nuevos contratos.

Los herederos de Diego Armando Maradona, Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando, publicaron un comunicado en donde confirmaron la disposición de la Justicia contra Matías Morla. La resolución prohíbe el uso de la marca comercial y la firma de nuevos contratos relacionados con el astro del fútbol.

“Los herederos de Diego Armando Maradona, Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando Maradona, desean advertir a la opinión pública en general, para que no sean defraudados en su buena fe, que la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la República Argentina, en la causa Nro. 11.155 / 2021 denominada 'Morla, Matías Edgardo y otros S/defraudación por administración fraudulenta, denunciantes Maradona Dalma Nerea y otro'”.

Nuevas restricciones sobre la marca Maradona 1. La prohibición de innovar y contratar respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona en todas sus variantes que obren registradas a nombre de SATTVICA S.A. tanto en el país como en el exterior.