Seguirá presa la "viuda negra de Palermo": cómo era su modus operandi y por qué no fue liberada

El caso de una viuda negra que sacudió los barrios porteños de Palermo y Almagro sigue escribiendo capítulos en los tribunales. Se trata de Niara Denise Darriba , de 24 años, quien está presa por drogar y robar a un hombre que había conocido en un bar . La Justicia decidió negarle la libertad mientras espera ser juzgada por dicho delito.

Los jueces Mario Antonio Divito y Daniel Morin , miembros de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal, dieron a conocer el fallo este jueves, coincidiendo en que no estaban dadas las condiciones para que Darriba salga en libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Su decisión se basó, principalmente, en que la acusada conoce el domicilio de la víctima, lo que supone un peligro para el denunciante. Además, tuvo en cuenta que todavía hay un cómplice de la mujer que sigue prófugo.

También se subrayó la gravedad de los delitos como otro factor de peso. Estos son robo simple agravado por la utilización de estupefacientes, suministro de estupefacientes en concurso ideal con suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por su comisión subrepticia y por la intervención organizada de tres personas, en calidad de coautora.

Finalmente, también tomó relevancia para esta decisión que el juicio en contra de Darriba está próximo a llevarse a cabo, ya que la etapa de investigación ya concluyó, y el caso ya fue elevado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12.

Por estos motivos, los magistrados decidieron que la viuda negra quede tras las rejas, al menos hasta que se decida su futuro procesal.

Cómo fue el golpe

El hecho por el cual Darriba terminó detenida comenzó el 20 de noviembre de 2024. Esa noche, la imputada conoció a su víctima en un bar ubicado en la calle Niceto Vega, en Palermo.

Tras nueve días de contacto constante, ambos pactaron un encuentro en el departamento del hombre, situado en el barrio de Almagro.

image El momento en que la detenida llegaba al departamento de su víctima en Almagro.

Durante la cita, Darriba le sirvió al hombre una bebida que lo dejó inconsciente durante varias horas. Al despertar, la víctima descubrió que su departamento había sido saqueado: faltaban su teléfono celular, dos computadoras portátiles, una consola de videojuegos y sus tarjetas bancarias.

Tras la denuncia, una investigación que duró más de un año —e incluyó el análisis de redes sociales y registros de cámaras de seguridad— permitió localizarla en su domicilio de Villa Luro, donde fue finalmente capturada por la Policía Federal.

Engaños y drogas: el modus operandi

Como otras mujeres catalogadas "viudas negras", su estrategia criminal se basaba en un plan de seducción y engaño para ganar la confianza de sus víctimas.

Según la investigación, el primer contacto solía ocurrir en locales nocturnos de Palermo, donde ella se presentaba con el nombre falso de "Zoe Fernández" para ocultar su verdadera identidad.

El método no era impulsivo; como hizo con el denunciante, la acusada mantenía comunicaciones durante varios días antes de concretar una cita en la casa particular de los hombres.

Darriba solía llevar su propia botella y procedía a colocar un potente ansiolítico en la bebida de la víctima. Una vez que el fármaco hacía efecto y el anfitrión quedaba indefenso, la mujer actuaba junto a una banda organizada, integrada por al menos tres personas, que ingresaba a la vivienda para desvalijarla.

Este grupo se especializaba en sustraer rápidamente objetos de alto valor y fácil reventa, como dinero, joyas, teléfonos celulares y notebooks.