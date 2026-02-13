Una vecina de la Ciudad de Buenos Aires recuperó su casa después de 33 años: había sido tomada por okupas

En el barrio porteño de Palermo, un operativo de bomberos y policía de la Ciudad de Buenos Aires, recuperó una casa tomada por okupas hace más de 30 años.

Un operativo conjunto entre la Policía y Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires significó la recuperación de la casa de una vecina del barrio porteño de Palermo, que había sido tomada por okupas por 33 años. "Salimos con mi mamá un fin de semana, se metieron y no nos dejaron entrar nunca más”, relató.

La logística para desocupar la vivienda estuvo a cargo de la Policía junto a la Red de Atención y funcionarios del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

image Analía Peluso, la dueña del inmueble, indicó cómo fue su historia con este lugar: "La casa era de mis abuelos y de mi papá. Viví acá desde que nací hasta los 20 años y de un momento a otro nos quedamos en la calle, con todas nuestras cosas y recuerdos adentro. Solo me pude quedar con una foto de mi papá”.

El video del desalojo de okupas El operativo fue presentado por el Gobierno de la Ciudad con un video presentando los trabajos sobre la vivienda.

casa okupas palermo Esta fue la vivienda número 593 restablecida a sus legítimos dueños, las que equivalen a un valor total de 300 millones de dólares.