Se supo quién era el hombre que hallaron muerto al costado de la autopista Buenos Aires-La Plata

Se trata de un joven de 22 años que trabajaba en un taller mecánico. Aguardan los resultados de la autopsia.

El miércoles, un misterioso y aberrante hallazgo tuvo lugar al costado de la autopista Buenos Aires- La Plata. Fue un trabajador de Seguridad Vial quien encontró un cadáver flotando en la laguna lindera a la subida de la autopista.

Quién era el hombre que encontraron muerto Según trascendió, se trata de Kevin Alejandro Baiza, un joven de 22 años que trabajaba en un taller mecánico. La exnovia de Kevin se presentó en la Comisaría Segunda de Ensenada y relató que el domingo habían tenido una discusión.

“Antes de retirarse me dijo que iba a quitarse la vida”, mencionó la mujer. La causa se encuentra en manos de la Fiscalía 8 de La Plata, a cargo de Martín Almirón, y fue caratulada como suicidio. En estos momentos, se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de Baiza para determinar las causas de muerte.

El trágico hallazgo Pasadas las 10 de la mañana del miércoles, un operario encontró el cuerpo a metros de la subida a la altura de la localidad de Ensenada. Inmediatamente, dio aviso a la Policía. En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales, agentes de Seguridad Vial y personal de AUBASA.