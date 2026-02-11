Horror: hallaron un cadáver flotando al costado de la autopista Buenos Aires-La Plata

Este miércoles, un trabajador de Seguridad Vial encontró un cadáver flotando en la laguna lindera a la subida de la autopista.

Un misterioso y aberrante hallazgo tuvo lugar al costado de la autopista Buenos Aires- La Plata. Este miércoles, un trabajador de Seguridad Vial encontró un cadáver flotando en la laguna lindera a la subida de la autopista.

Pasadas las 10 de la mañana, el operario encontró el cuerpo a metros de la subida a la altura de la localidad de Ensenada. Inmediatamente, dio aviso a la Policía. En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales, agentes de Seguridad Vial y personal de AUBASA.

En estos momentos, oficiales de la Comisaría Segunda de Ensenada trabajan en el lugar y la Policía Científica realiza los peritajes correspondientes. Según informó el diario El Día, la víctima presentaría signos compatibles con un posible ahogamiento.

En las imágenes se observa el cuerpo de un hombre boca abajo, que está vestido y hasta lleva puestas zapatillas. Por el momento, se desconoce su identidad y las causas de su muerte.