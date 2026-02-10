Tragedia vial en Santa Fe: un choque frontal dejó dos mujeres fallecidas

El choque ocurrió en la ruta 90, entre Alcorta y Carreras, provincia de Santa Fe. Otras dos personas resultaron heridas.

Dos personas muertas y otra herida fue el saldo de un choque frontal entre un auto y una camioneta en la ruta provincial 90, entre las localidades de Alcorta y Carreras, en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Foto: Aire Libre Acebal

Un violento accidente de tránsito se registró este martes por la mañana en la ruta 90, en el tramo que une las localidades de Alcorta y Carreras, en la provincia de Santa Fe. El choque frontal involucró a una camioneta Toyota Hilux y a un Fiat Cronos, y tuvo consecuencias fatales.

Según informaron fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el impacto se produjo a la altura del kilómetro 91. En el Fiat Cronos viajaban tres personas oriundas de Arroyo Seco: dos mujeres que se desplazaban como acompañantes murieron en el acto, mientras que el conductor sufrió traumatismos leves y se encuentra fuera de peligro.

La camioneta era conducida por un hombre de la ciudad de Rufino. Por su parte, la mujer que manejaba la Hilux resultó con lesiones menores y fue trasladada de manera preventiva al hospital Samco de Alcorta, donde quedó en observación.

Violento choque frontal Tras el siniestro, la ruta debió ser interrumpida totalmente en distintos cruces, incluida la rotonda de Melincué y la intersección con la ruta 178. Bomberos Voluntarios de Alcorta, personal policial, peritos de la Fiscalía y agentes de la Guardia Provincial trabajaron en el lugar para realizar las tareas de rescate, peritaje y ordenamiento del tránsito.

Testimonios recogidos en la zona señalaron que durante la mañana se registraba neblina en algunos sectores del corredor vial, aunque las causas exactas del choque aún no fueron establecidas. Desde los equipos intervinientes indicaron que no se hallaron huellas de frenada ni indicios de la participación de un tercer vehículo.