Impactante choque frontal de trenes en el camino que lleva al Machu Picchu: un muerto y decenas de heridos

Un grave accidente ferroviario se produjo este martes en la vía que conecta con Machu Picchu, en la región de Cusco, Perú, y dejó como saldo al menos un muerto y decenas de turistas heridos.

Un grave accidente ferroviario se produjo este martes en la vía que conecta con Machu Picchu, en la región de Cusco, Perú. Dos unidades de transporte turístico colisionaron de manera frontal en un tramo cercano a los sectores de Pampacahua y Coriguaina. El hecho ocurrió en una de las rutas más utilizadas por visitantes que se dirigen a la ciudadela inca.

Las primeras imágenes difundidas mostraron severos daños en la parte delantera de cada tren. Los vidrios destruidos y las estructuras deformadas dejaron en evidencia la fuerza del impacto. El choque se registró a la altura del kilómetro 82 de la línea férrea, un punto clave del recorrido turístico en el sur del Perú.

Con el correr de las horas, se confirmó la identidad de una víctima fatal. “Hemos sido informados que se ha confirmado el fallecimiento de una persona que sería Roberto Cárdenas Loay, el maquinista de uno de los trenes”, señaló Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco. El dirigente aclaró que aún no se precisó a qué empresa pertenecía el trabajador fallecido.

Choque de trenes en el Machu Picchu Además del fallecido, el accidente dejó numerosos turistas heridos. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú, al menos 15 pasajeros sufrieron lesiones de distinta gravedad. Entre ellos, uno se encuentra en estado delicado. La mayoría de los afectados serían turistas que viajaban rumbo a Aguas Calientes.

Tras el choque, varios pasajeros descendieron de los vagones y aguardaron asistencia al costado de la vía. Otros intentaron colaborar con la atención de los heridos mientras se solicitaba ayuda a las autoridades. El impacto también provocó importantes daños materiales, con pertenencias personales esparcidas en la zona del siniestro.