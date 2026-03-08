Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder de Irán

La Asamblea de Expertos de Irán , el órgano clerical encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica, designó este domingo a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán , tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei .

Según informaron medios estatales iraníes, el cargo permanecía vacante desde el asesinato del histórico líder religioso y político durante los ataques atribuidos a Estados Unidos y Israel.

Durante años, Mojtaba cultivó un perfil bajo en la escena pública, aunque desempeñó un papel clave como uno de los colaboradores más cercanos de su padre en los círculos de poder de Teherán . Esa influencia, construida lejos de los reflectores, lo posiciona hoy como una de las figuras con mayor peso dentro del establishment político y religioso.

La designación del líder supremo recae en la Asamblea de Expertos de Irán, un órgano integrado por 88 clérigos elegidos por voto popular que tiene la responsabilidad constitucional de nombrar y supervisar a la máxima autoridad política y religiosa del país.

Desde la instauración del sistema tras la Revolución Islámica de 1979, el mecanismo de sucesión se activó solo una vez: cuando Alí Jamenei fue elegido para suceder al fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini .

Mojtaba Jamenei, de 56 años, nació en 1969 en Mashhad y desde joven se orientó hacia la formación religiosa. Con el paso del tiempo se trasladó a Qom, el principal centro teológico del islam chiita en Irán, donde profundizó sus estudios y consolidó su carrera clerical.

Mojtaba Jamenei X

A pesar de su trayectoria, Mojtaba no posee el rango de ayatolá, un título que históricamente ha otorgado mayor legitimidad religiosa dentro del sistema político iraní. Esta ausencia podría convertirse en un obstáculo para su eventual designación.

Sin embargo, su influencia política se forjó por otros caminos. A lo largo de los años construyó una red de apoyos dentro de sectores clave del poder iraní, incluidos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán y figuras influyentes del aparato político y religioso.

Esa combinación de cercanía con el poder, respaldo institucional y experiencia en el entorno del liderazgo supremo explica por qué, en medio de la incertidumbre política que atraviesa Irán, su nombre aparece entre los principales candidatos a ocupar el cargo más poderoso del país.