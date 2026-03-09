Lunes negro en los mercados: el G7 entra en alerta y prepara medidas ante la suba del petróleo

Los mercados internacionales iniciaron la semana con fuertes caídas y preocupación en Europa por el salto del precio del petróleo en medio de la escalada bélica en Medio Oriente . En ese contexto, los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete ( G7 ) analizarán este lunes la posibilidad de liberar petróleo de las reservas de emergencia para estabilizar los mercados energéticos.

La medida sería coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y forma parte de una estrategia para mitigar el impacto del aumento del crudo tras la guerra vinculada a Irán, según reveló el diario Financial Times.

De acuerdo con el informe, al menos tres países del G7 —entre ellos Estados Unidos— ya manifestaron su apoyo a la iniciativa. Además, los ministros mantendrán una conversación telefónica con el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, para evaluar el impacto que el conflicto podría tener en la economía global y en el suministro energético.

Tras la publicación del artículo del Financial Times, los precios del petróleo moderaron parcialmente su escalada, aunque el mercado sigue atento a la evolución del conflicto y a las decisiones coordinadas de las principales economías del mundo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron , afirmó que el uso de reservas estratégicas “es una opción contemplada” y adelantó que los líderes del G7 podrían reunirse esta misma semana para coordinar una respuesta conjunta frente al aumento de los precios de la energía. Francia ejerce actualmente la presidencia rotatoria del bloque.

emmanuel macron efe EFE

Donald Trump minimiza la suba del petróleo

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a la posibilidad de recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y aseguró que el mercado energético estadounidense cuenta con suficiente oferta.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario sostuvo que la suba del petróleo será temporal: “Los precios del petróleo a corto plazo, que bajarán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”.

La evolución del precio del crudo y las decisiones que adopte el G7 serán claves en los próximos días para determinar si los mercados logran estabilizarse o si la crisis energética global se profundiza.