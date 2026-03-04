Acciones argentinas revierten la tendencia en Wall Street y marcan caídas de más del 6%

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York registran bajas generalizadas en un escenario global caracterizado por las tensiones en Medio Oriente y la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán , que ya afectan gravemente los precios internacionales del petróleo .

Los ADR (American Depositary Receipt) de empresas argentinas muestras retrocesos en casi todo el panel, con caídas de hasta 6,94% en el caso de Corporación América, IRSA (-6,61%), BBVA (-5,40%), Edenor (-5,56%) y Banco Macro (-4,83%).

Con prácticamente todo el panel en rojo, sólo destacan los números en verde de los ADR de Globant con un avance de 5,13%, mientras que en terreno negativo aunque en el margen cotizan Mercado Libre (-0,17%) y Telecom (-0,53%).

En cuanto a los bonos soberanos que cotizan en Wall Street, todos los títulos operan en terreno positivo, con saltos del 2% en el Global 2035 y 2,2% en el Global 2046, mientras que el Bonar 2041 sube 1,5%, y los Bonares 2035 y 2038 avanzan 1,0%.

El Global 2030, en tanto, sube 0,9%, mientras que el Bonar 2030 trepa 0,7% y el Bonar 2029 0,1%.

Con este resultado, el índice de riesgo país, que releva el banco de inversión JP Morgan, retrocede 29 puntos básicos, marcando un nivel de 544 puntos básicos, el nivel más bajo en 10 días.

En cuanto al mercado bursátil el índice Merval cae -1,30%, empujado por Transportadora Gas del Sur (-3,4%), Banco Supervielle (-3,3%), Banco Macro (-2,5%), BBVA (-2,4%), Edenor y Banco Galicia (-2,1%), mientras que Banco de Valores e YPF retroceden -2,2%.

Son pocos los papeles que cotizan en alza, impulsados por Telecom (2,4%), Transener (2,1%), Transportadora Gas del Norte (2,0%), mientras que Ternium y Aluar avanzan 1,9%.

Dólar trranquilo

En cuando al mercado cambiario hubo bajas generalizadas. El dólar mayorista cotiza a $1.391 para la compra y $1.400 para la venta con una baja superior al 1%, mientras que el dólar minorista marca $1.375 y $1.425 para ambas puntas, caída de -0,70%,

El dólar blue se mantiene sin cambios en $1.405 y $1.425 para compra y venta, mientras que el dólar MEP retrocede a $1.423,24, una caída de -0,80%, y el CCL se opera a $1.466,95, retroceso de -1,30%.