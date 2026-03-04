Las ADR y acciones del Merval rebotan y arrancan la jornada con alzas generalizadas

El índice Merval de la bolsa de comercio de Buenos Aires inició la jornada con una suba generalizada de acciones , tras varias jornadas de fuertes retrocesos a causa de las turbulencias en los mercados por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y la crisis del consumo en la Argentina.

El índice Merval en su conjunto gana 1,4% y llega a 2.632.776 puntos y en dólares sube un 1,8%.

Aún así, la mayoría de las acciones arrastran un inicio del año muy malo con caídas cercanas al 25% en la mayor parte del panel principal. Aluar (-27%), Comercial del Plata (-31,5%) y Supervielle (-26,2%) lideran este rankinh negativo.

En tanto, las ADR , acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, abrieron la jornada con subas en el premarket.

El BBVA sube 3,8% y el Macro un 2,1% en la apertura, aunque se registra una fuerte baja del Banco Galicia del 5,2%. Otras acciones como Globant e Irsa mejoran un 0,3%, Meli un 1% y Loma Negra un 2,8%.

En el mercado de cambios, en tanto, el dólar oficial que vende el Banco Nación inició la rueda sin cambios y cotiza a $1435 para la venta. Lo mismo sucede con el mayorista que se vende a $1415. El Blue tampoco se mueve y se vende a $1425.