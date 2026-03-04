Las ADR y acciones del Merval rebotan y arrancan la jornada con alzas generalizadas
La acciones argentinas que cotizan en el índice Merval y en Nueva York rebotan hasta un 4%, tras varios días complicados por la guerra en Medio Oriente.
El índice Merval de la bolsa de comercio de Buenos Aires inició la jornada con una suba generalizada de acciones, tras varias jornadas de fuertes retrocesos a causa de las turbulencias en los mercados por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y la crisis del consumo en la Argentina.
Destacan las subas de Aluar (2,3%), y Transener (3,1%), sin bajas destacables.
El índice Merval en su conjunto gana 1,4% y llega a 2.632.776 puntos y en dólares sube un 1,8%.
Aún así, la mayoría de las acciones arrastran un inicio del año muy malo con caídas cercanas al 25% en la mayor parte del panel principal. Aluar (-27%), Comercial del Plata (-31,5%) y Supervielle (-26,2%) lideran este rankinh negativo.
En tanto, las ADR, acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, abrieron la jornada con subas en el premarket.
El BBVA sube 3,8% y el Macro un 2,1% en la apertura, aunque se registra una fuerte baja del Banco Galicia del 5,2%. Otras acciones como Globant e Irsa mejoran un 0,3%, Meli un 1% y Loma Negra un 2,8%.
En el mercado de cambios, en tanto, el dólar oficial que vende el Banco Nación inició la rueda sin cambios y cotiza a $1435 para la venta. Lo mismo sucede con el mayorista que se vende a $1415. El Blue tampoco se mueve y se vende a $1425.