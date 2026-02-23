Pese a las compras del BCRA y con la reforma laboral a punto de salir, los bonos bajan y el riesgo país sube

Los bonos operan en rojo en al primera rueda de la semana. Mientras que el índice que elabora el JP Morgan se asienta arriba de los 500 puntos.

Los bonos comienzan la primera rueda con tendencia bajista. La city mira de cerca esta semana si el Gobierno consigue aprobar definitivamente la reforma laboral. Mientras que las acciones argentinas operan mixtas en Wall Street.

A su vez, el frente externo golpea debido al mal humor de los mercados globales ante un revés para Donald Trump de la Corte Suprema de Estados Unidos que dio de baja a los aranceles comerciales.

La deuda soberana en dólares se mueve con tendencia bajista en Nueva York, traccionada por el Global 2029 (-0,8%). Los bonos bajo legislación local operan con la misma tónica con caídas de hasta 1,7%.

El riesgo país sube y se ubica en 525 puntos básicos. Esta situación se da pese a que el Banco Central comenzó el año con fuertes compras de dólares en el MULC y adquirió US$2.412 millones en lo que va del año. Este ritmo le permitió alcanzar casi el 25% de su objetivo planteado inicialmente.

Acciones En la plaza local, el Merval retrocede 1,2%. Las acciones del panel líder oepran con mayorías en baja, traccionadas por Supervielle (-2,4%).