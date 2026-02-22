Mirtha Legrand opinó sobre la reforma laboral y fue tajante con sus declaraciones

Mirtha decidió hablar sobre la reforma en el programa del sábado y decidió opinar sobre el famoso artículo 44.

Mirtha Legrand volvió a la pantalla de El Trece con una nueva edición de su programa y entre sus invitados se encontraban Diego Sehinkman, Martín "Campi" Campilongo, Dalia Gutmann y Jorge Asís. La reforma laboral fue tema de debate y la conductora no dudó en opinar.

El periodista y conductor Diego Sehinkman fue consultado por La Chiqui sobre el famoso artículo de las licencias médicas: "Ya está corregido el artículo 44. Hubo mucha polémica, la sacaron porque si no, no iba a pasar", comentó el comunicador y fue en ese instante en que Mirtha Legrand dijo lo que pensaba.

"Era cruel, cruel", expresó Mirtha, dejando muy en claro lo que pensaba sobre este famoso artículo que fue eliminado de la reforma laboral. Por otro lado, Jorge Asís decidió opinar y subrayó que "era una avivada que no salió".

El artículo 44 había sido aprobado en el Senado. Establecía que el trabajador cobraría el 50% del salario si la enfermedad o lesión derivaba de una actividad voluntaria y riesgosa; el 75% del salario si no mediaba conducta voluntaria.