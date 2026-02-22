Mirtha Legrand se mostró preocupada por el cierre de Fate y opinó fuertemente: "Si fuera autoridad..."

Mirtha Legrand decidió hablar sobre el cierre de la empresa y dejó muy en claro lo que piensa.

El cierre de la empresa Fate fue el tema del momento durante la semana y hay gran preocupación, ya que 920 personas fueron despedidas. Mirtha Legrand decidió opinar sobre esta situación en el programa y fue contundente.

"Según los diarios, van a pagar a sus empleados, pero no vuelven a producir... Es una empresa muy antigua", comenzó diciendo la conductora de El Trece sobre la compleja situación que enfrentan los empleados de Fate tras la noticia.

También dejó en claro que "yo, si fuera autoridad, estaría muy preocupada con la cantidad de fábricas que cierran, es preocupante", sostuvo Mirtha Legrand respecto a la situación de la industria nacional en Argentina.

Diego Sehinkman, conductor de Todo Noticias, comentó en la mesa que Javier Milei "entendió que tenía que negociar con China. Creo que es el segundo cliente de Argentina en exportación.