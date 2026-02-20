La Vendimia en la que una manzana voló hacia Mirtha Legrand
No te pierdas la historia de la Vendimia que tuvo la presencia de Mercedes Sosa y una anécdota con Mirtha Legrand de protagonista.
La Vendimia del 2008 se vivió distino; Mendoza estrenaba gobernador con el justicialista Celso Jaque que presidió los principales actos en un contexto político que todavía estaba en plena reconfiguración. La ausencia, con aviso, de la invitada de honor Cristina Kirchner no pasó desapercibida, y en su lugar estuvo su vicepresidente, el ex gobernador mendocino Julio Cobos.
Para los observadores resultó llamativa la escasa presencia de autoridades nacionales en una fiesta que históricamente había sido escenario de fuerte representación institucional. La política regional seguía convulsionada por los cambios de militancia de varios dirigentes provinciales, y ese clima se filtró, inevitablemente, en el aire vendimial.
Pero si algo caracterizó esa edición fue la capacidad de la fiesta para sostener su magnetismo incluso bajo amenaza. La Vía Blanca estuvo en vilo por una tormenta que amenazó con deslucir el desfile, sin embargo, apenas comenzó el recorrido, las nubes se diluyeron. Una multitud acompañó a las reinas por la Avenida San Martín, mientras el Carrusel convocó a alrededor de 175.000 personas.
Sin embargo, la nota de color llegó de la mano de Romina Olivares, representante distrital de Panquehua e integrante de la corte de Las Heras. Al pasar frente al palco oficial, lanzó una manzana que golpeó certeramente a la actriz y conductora Mirtha Legrand. El episodio, por supuesto, se convirtió en un comentario obligado e imposible de ignorar.
Ya en el Teatro Griego, el acto central llevó por título “Nacida del río y de la tierra”. El guión original fue de Nora Meineri, con puesta en escena y dirección general de Alejandro Conte. Las coreografías estuvieron a cargo de Claudia Ormeño y Fernanda Nadal; la dirección actoral fue de Hugo Marsala; y la escenografía, de Laura Flores. Los directores musicales, Claudio Brachetta y Roberto Tristán, apostaron por una innovación que no se veía desde 1967: una banda musical en vivo.
El recurso rompió con la tradición del sonido enlatado y la calidad interpretativa resultó impecable. Fue lamentable que los músicos quedaran ocultos, porque su presencia (incluida la interpretación en vivo del relator Rafael Rodríguez) fue uno de los grandes aportes del espectáculo.
En términos narrativos, la trama del libreto resultó demasiado lineal, aunque hubo momentos que elevaron la noche. El más aplaudido fue un tango bailado sobre el agua de la fuente, interpretado con enorme sensualidad y una estética casi cinematográfica. Y entonces llegó la gran sorpresa: la presencia de Mercedes Sosa, que homenajeó a Tito Francia con "Zamba de los adioses", tema dedicado a Mendoza y compuesto por Francia y Armando Tejada Gómez, ambos ya fallecidos.
La elección coronó a la candidata de Tupungato, Florencia Moreno Tous, como Reina Nacional de la Vendimia, mientras que Julieta Navarro, de Las Heras, fue elegida Virreina.