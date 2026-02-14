Mirtha Legrand disfrutó del musical más exitoso del verano

La diva número uno argentina aplaudió de pie "Papá por siempre", el éxito encabezado por Campi en el teatro Liceo.

Mirtha Legrand fue al teatro a ver "Papá Por siempre" y se llevó todos los aplausos. La diva protagonizó una de esas escenas que quedan grabadas en la memoria del ambiente artístico: ovación de pie y gestos de admiración total hacia el escenario.

Ubicada en uno de los palcos, Mirtha siguió la obra con atención y, al finalizar la función, no dudó en ponerse de pie para aplaudir con entusiasmo a los artistas.

El clásico cinematográfico de los 90’s, desembarcó en Buenos Aires. Con Campi y Dani “La Chepi” como protagonistas, “Papá por siempre” cuenta con la dirección de Ariel Del Mastro y la producción artística de Flor Bertotti.

El emblemático personaje interpretado por Robin Williams que conquistó al público en los años 90 vuelve a la escena, esta vez sobre el escenario del Teatro Liceo. “Papá por siempre”, versión teatral de la icónica película Mrs. Doubtfire, tuvo su estreno en enero del 2026.