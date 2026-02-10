Revelaron el millonario monto que Mirtha Legrand le pagó a Alejandro Fantino tras el juicio

Ángel de Brito compartió la información en sus redes tras la polémica que se generó entre las figuras.

En diciembre del año 2025, Mirtha Legrand sorprendió a todos al abrir su programa pidiendo unas sinceras disculpas a Alejandro Fantino y a toda su familia por unos dichos contra él años atrás. Todo esto ocurrió por los dichos que Natacha Jaitt expresó en la mesa en relación con una causa de abuso y corrupción de menores vinculada al fútbol, en la que acusó al comunicador.

Mirtha en su momento comentó: "Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa".

Finalmente, el juicio se llevó a cabo y la diva de El Trece le tendrá que pagar un monto millonario al conductor. Ángel de Brito, figura de América, contó en sus redes sociales cuánto es lo que Legrand le pagó a Fantino y sorprendió a todos.

Mirtha Legrand le pagó una suma millonaria a Alejandro Fantino Captura de pantalla 2026-02-10 175714 Mirtha Legrand le pagó un gran monto a Alejandro Fantino. Foto: X / @AngeldebritoOk. "13 mil dólares percibió Fantino del juicio a Mirtha (por los dichos de Natacha Jaitt), y los donó al hospital de su ciudad", expresó el conductor de LAM en su cuenta de X (antes Twitter). Alejandro decidió destinar el dinero al nosocomio para aportar un granito de arena.