"Me retiro": Mirtha Legrand le dio la peor noticia a El Trece tras la salida de Jimena Monteverde

La diva decidió romper el silencio luego de la sorpresiva salida de la chef y realizó una fuerte amenaza.

Mirtha Legrand volvió a estar en el foco de los programas y portales que cubren el mundo de la farándula. La diva de El Trece recibió la noticia de que Jimena Monteverde no seguirá como su chef y esto la puso verdaderamente mal.

Recordemos que Jimena Monteverde está al aire en El Trece con su ciclo propio, La cocina rebelde, y ese es el motivo que impulsó a la chef a dar un paso al costado de las cenas televisivas de Legrand. En medio de todo esto, la conductora advirtió fuertemente a las autoridades del canal.

En el programa de Carlos Monti hablaron con Mirtha tras la salida de Jimena por problemas de horarios: "Sí es así. Acabo de mandarles un mensaje a Suar y Codevilla que, si no vuelve Jimena, me retiro del programa".

Tras esta contestación, le consultaron si ambas autoridades del canal le contestaron el mensaje y ella fue tajante: "No todavía". Esta revelación de Mirtha Legrand encendió todas las alarmas en El Trece y hay que ver si efectivamente cumple con lo que expresó.