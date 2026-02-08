Patricia Bullrich sorprendió a Mirtha Legrand al dar pistas sobre el cargo que ocuparía en un próximo gobierno de Javier Milei

Consultada sobre su futuro en la política, la actual senadora confesó cuál es el rol en el que se sentiría a gusto en una próxima gestión oficialista.

Patricia Bullrich habló en el programa de Mirtha Legrand sobre su futuro en la política junto a Javier Milei. Foto: captura de video eltrece.

Patricia Bullrich estuvo este sábado en el programa de Mirtha Legrand, y la senadora sorprendió a la diva al esbozar cuál es el cargo al que aspiraría en un eventual próximo gobierno de Javier Milei.

El intercambio comenzó cuando la conductora le preguntó a la funcionaria si se siente a gusto en su nuevo rol como senadora. "Yo creo que cuando uno lo que hace, tiene que meterle todo, porque si lo hacés con mala onda, o decís 'bueno, me hubiera gustado seguir en el Ministerio de Seguridad, o me gustaría tal cosa', te desconcentrás", respondió Bullrich ante la atenta mirada de Legrand.

En ese momento, la periodista Guadalupe Vázquez, también invitada a La noche de Mirtha (eltrece) consultó sin rodeos: "¿La vicepresidencia te gustaría?". Ante el gesto de incertidumbre de la integrante de la cúpula de La Libertad Avanza, la comunicadora remarcó: "Que quede acá asentado, yo digo que va a ser la próxima candidata a vicepresidente, la fórmula va a ser Milei- Bullrich".

Intentando escapar de las precisiones sobre su futuro en la política, la senadora explicó: "Yo creo que la Argentina se está encaminando, y donde sienta el equipo que voy a servir más, voy a estar. Ya es como que no estoy eligiendo, estoy diciendo 'dónde creen que voy a poder ser más útil'".

En tanto que cuando Pía Shaw sumó la posibilidad de que Patricia Bullrich sea candidata en una próxima gestión de Javier Milei a jefa de Gobierno porteño, la funcionaria insistió: "Yo más que elegir, o tener un lugar personal, creo que acá hay un equipo que se está jugando, y bueno si te dicen 'vas de 4', vas de 4".