El pase de factura de Mirtha Legrand a Jimena Monteverde tras su baja del programa: "Me hubiera gustado que..."
La legendaria conductora dedicó unos segundos en la emisión de este sábado de su programa, para referirse a la sorpresiva salida de la cocinera de las cenas televisivas.
Mirtha Legrand no esquivó este sábado el tema de la salida de Jimena Monteverde como cocinera del programa, y la diva más allá de expresar su pesar no se privó de deslizar un filoso comentario.
Actualmente, Monteverde está al aire en el trece con la ciclo propio, La cocina rebelde, y ese es el motivo que impulsó a la chef a dar un paso al costado de las cenas televisivas de Legrand.
“Le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar; la voy a extrañar mucho”, expresó Mirtha Legrand junto a sus invitados en los primeros minutos de la emisión de su envío de este sábado.
Mirtha Legrand se sinceró tras la salida de Jimena Monteverde del programa
Recordemos que la legendaria conductora había construido una gran empatía en sus interacciones con Jimena Monteverde, y en medio del lamento por la pérdida de la integrante de La noche de Mirtha (eltrece), Pía Shaw deslizó: “Está bien Chiqui, ya va a volver”.
Acto seguido, fiel a su estilo, Legrand se sinceró con una mezcla de alegría y reproche: “Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con este también”.
Finalmente, antes de comenzar a cenar con sus invitados, Mirtha Legrand presentó brevemente a la cocinera que acercó los platos a la mesa, aunque no hubo ningún tipo de intercambio de comentarios con ella, como sí era habitual en la dinámica con Jimena Monteverde.