Mirtha Legrand intentó arrinconar a Edith Hermida con una chicana y recibió una contundente respuesta

Mirtha Legrand tuvo entre sus invitados de este sábado a Edith Hermida , y la diva no se privó de deslizar una chicana por el ascenso de la histórica panelista de Bendita (El Nueve) a la conducción, tras la controversial salida de Beto Casella del programa.

"Bueno Edith, contanos, que sos conductora querida", enfatizó Legrand con un dejo de ironía. A lo que Hermida retrucó entre risas: "Ya me estuviste picanteando vos antes". Entonces, sin rodeos, la anfitriona de La noche de Mirtha (eltrece) consultó: "¿Te tomó de sorpresa o lo esperabas?". A lo que la líder de Bendita respondió: "Me tomó de sorpresa y no era lo que yo quería en su momento".

Dejando en claro que no se trató de una serruchada de piso, Edith Hermida le puso los puntos a Mirtha Legrand al remarcar de manera contundente: "Por eso cuando me dijiste ' finalmente lo lograste', no, la verdad que es una oportunidad que estoy transitando sin haberla buscado. De hecho, los meses previos, cuando Beto empezó a querer irse, yo siempre intenté convencerlo de que no lo haga. Yo no quería que se vaya de canal 9".

En ese momento, Legrand , quien tiene una conocida empatía con Casella, le mandó un saludo al conductor y deslizó en referencia a Hermida : "Que estés acá hoy, no significa que estemos en contra de él".

"Yo lo quiero mucho a Beto, yo no quería que se vaya porque él en canal 9 era el rey, todo el mundo lo amaba", insistió Edith Hermida despejando todo rumor de presunta tensión con el legendario anfitrión. Allí Mirtha Legrand fue por más y consultó: "¿Estaba enamorado de vos o no?".

Para cerrar el mito sobre una historia sentimental con su excompañero de Bendita, Hermida explicó: "Lo que voy a decir ahora es la verdad pura. Eso fue un juego que hicimos durante mucho tiempo con Beto, nos daba resultado y era divertido hacerlo. Él tiene una pareja, yo estuve mucho tiempo en pareja. Por eso, jugábamos ese juego durante muchos años. Hoy me parece que ya no hay que jugarlo más porque él se fue".

Para despejar todo atisbo de incomodidad, Mirtha Legrand celebró que a Bendita le esté yendo bien en esta nueva etapa bajo del liderazgo de Edith Hermida. "La verdad que es un gran programa, más allá de Beto, más allá de mí, que tiene 50 personas que forman parte entre guionistas, productores y editores; que trabajan un montón para que Bendita salga como sale hace 20 años".

Finalmente, sobre su determinación de no irse con Casella a canal América, Hermida le detalló a Legrand: "Yo estoy en relación de dependencia desde hace 18 años. Mi situación económica no es tan holgada, tengo que trabajar para llegar a fin de mes como todo el mundo, y vivo de ese salario. Estoy en una edad en la quizás ya no estoy para vivir la aventura de irme".