Mirtha Legrand vuelve a su programa con una mesa repleta de figuras: quiénes son los invitados

Tras semanas de ausencia, la conductora volverá a su ciclo y ya se confirmaron los famosos que la acompañarán en su esperado regreso.

Mirtha Legrand finalmente volverá a grabar su programa tras estar semanas ausente luego de un cuadro gripal que la marginó del trabajo. La conductora se prepara con todo y ya se dieron a conocer los invitados que la acompañarán en una mesaza muy esperada.

Es que el regreso de La Chiqui trae también tranquilidad para los televidentes que se encontraban preocupados por el cuadro de salud por el que pasó. Luis Ventura confirmó que la diva tuvo bronquitis y, por recomendación médica, no pudo trabajar.

La mesa de El Trece se llenará de figuras de grandes figuras como Mariano Martínez, quien tomó el desafío de conducir La Jaula de la Moda, la cantante Elena Roger, la humorista Fernanda Metilli y el querido actor Juan Leyrado.

Mirtha Legrand vuelve a su programa tras recuperarse de su enfermedad Mirtha Legrand - Portada (1) Mirtha Legrand, leyenda de la televisión. Foto: RS Fotos.

Hace poco tiempo se viralizó una imagen donde se la podía ver a Mirtha Legrand muy sonriente tomando un té con amigos y dejaron ver que la conductora se encuentra totalmente recuperada.