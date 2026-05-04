Mirtha Legrand vuelve a su programa de televisión tras semanas de ausencia: los detalles

La diva de El Trece se encuentra recuperada de su bronquitis y en el programa de Moria Casán confirmaron que tomará nuevamente el mando de su ciclo.

Mirtha Legrand se tuvo que ausentar de su programa durante semanas luego de enfermarse. Cuando se conoció la noticia, los televidentes se preocuparon y la familia inmediatamente llevó tranquilidad.

La enfermedad que afectó a la leyenda de la televisión fue una bronquitis. Finalmente, Mirtha se encuentra recuperada y en el programa de Moria Casán confirmaron que volverá a grabar su programa y revelaron los detalles.

"Confirmado que vuelve a las grabaciones este viernes, así que por ese lado más que tranquilidad y con el tema de la bronquitis ya superado", comentó Nazarena Di Serio, panelista del ciclo de Moria Casán.

Mirtha Legrand vuelve a la pantalla de El Trece Captura de pantalla 2026-05-04 095935 Mirtha Legrand vuelve a la pantalla de El Trece tras recuperarse. Foto: captura de video / El Trece.

Juana Viale habló el día sábado sobre el estado de salud de Mirtha y fue contundente: "Estuve con ella, para todos, les sigo contando para que nadie se preocupe. Estuve con ella el miércoles en la noche, porque tomamos el té de noche y estaba divina, toda montadísima como es ella, espléndida".