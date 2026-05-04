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Mirtha Legrand

Mirtha Legrand vuelve a su programa de televisión tras semanas de ausencia: los detalles

La diva de El Trece se encuentra recuperada de su bronquitis y en el programa de Moria Casán confirmaron que tomará nuevamente el mando de su ciclo.

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La Chiqui vuelve a su programa.&nbsp;

La Chiqui vuelve a su programa. 

Foto: captura de video YouTube / El Trece.

Mirtha Legrand se tuvo que ausentar de su programa durante semanas luego de enfermarse. Cuando se conoció la noticia, los televidentes se preocuparon y la familia inmediatamente llevó tranquilidad.

La enfermedad que afectó a la leyenda de la televisión fue una bronquitis. Finalmente, Mirtha se encuentra recuperada y en el programa de Moria Casán confirmaron que volverá a grabar su programa y revelaron los detalles.

"Confirmado que vuelve a las grabaciones este viernes, así que por ese lado más que tranquilidad y con el tema de la bronquitis ya superado", comentó Nazarena Di Serio, panelista del ciclo de Moria Casán.

Mirtha Legrand vuelve a la pantalla de El Trece

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Mirtha Legrand vuelve a la pantalla de El Trece tras recuperarse.

Mirtha Legrand vuelve a la pantalla de El Trece tras recuperarse.

Juana Viale habló el día sábado sobre el estado de salud de Mirtha y fue contundente: "Estuve con ella, para todos, les sigo contando para que nadie se preocupe. Estuve con ella el miércoles en la noche, porque tomamos el té de noche y estaba divina, toda montadísima como es ella, espléndida".

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Mirtha Legrand ya se encuentra recuperada y disfrutó junto a amigos el fin de semana.

Mirtha Legrand ya se encuentra recuperada y disfrutó junto a amigos el fin de semana.

"Ya empezó la aguja a picar, así que en cualquier momento, seguramente el sábado que viene esté acá entre nosotros. Así que veremos, después lo sabremos. Si no, me tendrán a mí, me tendrán que aguantar otro sábado más. Los que quieran sentarse conmigo, por supuesto", cerró Juanita Viale.

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