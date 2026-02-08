Mirtha Legrand sorprendió a Patricia Bullrich con un chiste muy picante
Mirtha tuvo como invitada a una de las figuras políticas del momento y la sorprendió con un chiste en pleno programa.
Mirtha Legrand volvió a Buenos Aires luego de hacer una magnífica temporada de verano en Mar del Plata. La diva de El Trece tuvo un gran programa el sábado por la noche y entre los invitados se encontraba Patricia Bullrich.
La exministra de Seguridad de Javier Milei se sentó en la "mesaza" de la conductora y, fiel a su estilo, Mirtha fue al hueso con una contundente pregunta. Todo ocurrió en pleno debate de Edith Hermida con Patricia sobre la actualidad política y económica de Argentina.
Te Podría Interesar
Luego de esto y con una sonrisa en su cara, Legrand fue tajante: "Hace muchos años que Patricia viene a mi programa y cada vez que entraba le decía: '¿A qué partido perteneces?'", consultó.
El chiste de Mirtha Legrand a Patricia Bullrich
"Siempre estuve del lado de lo republicano y lo democrático", expresó Patricia Bullrich con algo de tensión. Posteriormente, le consultó por qué realizaba política y la respuesta de Patricia Bullrich fue contundente.
"Porque es una pasión, tenés que tener compromisos con vos mismo", confesó de manera tajante. La Chiqui durante todo este tiempo ha realizado todo tipo de preguntas a sus invitados y por supuesto que Patricia no fue la excepción.