Mirtha tuvo como invitada a una de las figuras políticas del momento y la sorprendió con un chiste en pleno programa.

Mirtha Legrand volvió a Buenos Aires luego de hacer una magnífica temporada de verano en Mar del Plata. La diva de El Trece tuvo un gran programa el sábado por la noche y entre los invitados se encontraba Patricia Bullrich.

La exministra de Seguridad de Javier Milei se sentó en la "mesaza" de la conductora y, fiel a su estilo, Mirtha fue al hueso con una contundente pregunta. Todo ocurrió en pleno debate de Edith Hermida con Patricia sobre la actualidad política y económica de Argentina.

Luego de esto y con una sonrisa en su cara, Legrand fue tajante: "Hace muchos años que Patricia viene a mi programa y cada vez que entraba le decía: '¿A qué partido perteneces?'", consultó.

El chiste de Mirtha Legrand a Patricia Bullrich Mirtha Legrand sorprendió a Patricia Bullrich con un chiste muy picante sobre su actualidad política "Siempre estuve del lado de lo republicano y lo democrático", expresó Patricia Bullrich con algo de tensión. Posteriormente, le consultó por qué realizaba política y la respuesta de Patricia Bullrich fue contundente.