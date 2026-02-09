Mirtha Legrand: cómo nació el nombre que todos conocemos
Mirtha Legrand nació como Rosa María Martínez Suárez. Su nombre artístico la convirtió en un ícono del cine argentino.
Si bien todos la conocen como Mirtha Legrand, no nació con este nombre. Llegó al mundo el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, y la anotaron como Rosa María Juana Martínez Suárez. No fue hasta sus 14 años, que comenzó su carrera artística, que la bautizaron así.
Cómo nació el nombre de Mirtha Legrand
Cuando arrancó su carrera en el cine argentino, a fines de los años 40, necesitaba un nombre artístico que fuera más atractivo y fácil de recordar para el público y la prensa. Éste llegó de la mano de su agente Roberto Cerebello.
Mirtha debutó en el cine con la película Educando a Niní, que también contó con la participación de Niní Marshall y su hermana gemela, Goldy. Durante las décadas de 1940 y 1950 participó en numerosas películas, muchas de ellas dirigidas por destacados cineastas de la época.
Algunos de sus títulos más recordados son La pequeña señora de Pérez y La vendedora de fantasías. Su trabajo en el cine le permitió consolidarse como una de las actrices más queridas del país.
Si bien alcanzó popularidad en la época dorada del cine argentino, llegó al hogar y al corazón de los argentinos con su ciclo televisivo. En 1968 debutó como conductora de Almorzando con Mirtha Legrand, un programa que combinaba entrevistas con figuras del espectáculo, la política y la cultura. Una mesa, comida y conversación marcó un antes y un después en la TV argentina.