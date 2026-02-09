Mirtha Legrand: cómo nació el nombre que todos conocemos

Si bien todos la conocen como Mirtha Legrand, no nació con este nombre. Llegó al mundo el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, y la anotaron como Rosa María Juana Martínez Suárez. No fue hasta sus 14 años, que comenzó su carrera artística, que la bautizaron así.

Cómo nació el nombre de Mirtha Legrand Cuando arrancó su carrera en el cine argentino, a fines de los años 40, necesitaba un nombre artístico que fuera más atractivo y fácil de recordar para el público y la prensa. Éste llegó de la mano de su agente Roberto Cerebello.

Mirtha debutó en el cine con la película Educando a Niní, que también contó con la participación de Niní Marshall y su hermana gemela, Goldy. Durante las décadas de 1940 y 1950 participó en numerosas películas, muchas de ellas dirigidas por destacados cineastas de la época.

Mirtha Legrand (1) Mirtha Legrand Algunos de sus títulos más recordados son La pequeña señora de Pérez y La vendedora de fantasías. Su trabajo en el cine le permitió consolidarse como una de las actrices más queridas del país.