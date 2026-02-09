Este balneario de Río Negro es una joya para disfrutar el verano sin multitudes

Con playas amplias, este balneario patagónico se consolida como una de las mejores opciones para disfrutar el verano.

Una buena opción para este verano para escapar del calor, y también de las multitudes, es el Balneario El Cóndor. Ubicado sobre la costa atlántica de Río Negro, a pocos kilómetros de Viedma, este destino combina mar, naturaleza y descanso en un entorno mucho más calmo que otros puntos turísticos tradicionales.

Se caracteriza por sus playas amplias, de arena suave y fina y con oleaje moderado, ideales para largas caminatas, tardes de descanso y actividades al aire libre. En los meses de verano, el clima es agradable y permite disfrutar del mar sin el agobio de temperaturas extremas.

Balneario El Cóndor Balneario El Cóndor, una joya para disfrutar el verano sin multitudes Una joya para disfrutar el verano sin multitudes Uno de sus grandes atractivos naturales es la colonia de loros barranqueros, considerada la más grande del mundo. Estas aves anidan en los acantilados cercanos al balneario y pueden observarse fácilmente, lo que convierte al lugar en un punto especial para quienes disfrutan del contacto con la fauna y la fotografía.

El balneario ofrece servicios básicos, pero suficientes para una estadía cómoda. Hay alojamientos familiares, campings y algunos restaurantes. Esto permite mantener un perfil económico, especialmente en comparación con otros destinos de playa más concurridos del país.