Por qué el arroz con cúrcuma ayuda a combatir la inflamación

El truco con cúrcuma que transforma el arroz y suma beneficios para la salud. Qué pasa en tu cuerpo cuando la integras a tu dieta.

Un cambio simple hace la diferencia. La cúrcuma dejó de ser una especia usada solo en recetas exóticas y ganó lugar en muchas cocinas por sus propiedades para la salud. Al agregar una pequeña cantidad al arroz también suma compuestos antioxidantes y contra la inflamación.

Por qué cada vez más personas agregan cúrcuma al arroz La cúrcuma proviene de la raíz de la planta Curcuma longa y contiene curcumina, un compuesto estudiado por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Investigaciones publicadas en revistas médicas relacionaron este ingrediente con una reducción de marcadores inflamatorios en distintas enfermedades.

La cúrcuma es un potente antioxidante. Foto: Freepik La cúrcuma es un potente antioxidante. Foto: Freepik

Uno de los motivos por los que muchos la suman al arroz es porque basta una cucharadita para teñir el plato. Especialistas en alimentación también remarcan que la curcumina se absorbe mejor cuando se mezcla con pimienta negra y grasas saludables como aceite de oliva. Por eso, muchas recetas incluyen esos ingredientes junto al arroz.

La cúrcuma también aporta a tu sistema digestivo. Algunos estudios observaron mejoras en molestias estomacales e inflamación intestinal en personas que la consumen dentro de una dieta equilibrada.