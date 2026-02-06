Playas de agua turquesa para disfrutar el verano cerca de Mendoza

Lejos del mar, Mendoza sorprende en verano con playas de agua turquesa, arena y paisajes de montaña, ideales para refrescarse y disfrutar la naturaleza.

Durante el verano, cuando el calor se hace sentir en Mendoza, las Playas de Valle Grande son una opción atractiva para refrescarse. Ubicadas en el sur de la provincia, en San Rafael, estas playas de agua dulce se forman a orillas del embalse del río Atuel y sorprenden por su color turquesa y el paisaje montañoso que las rodea.

A diferencia de otros destinos más concurridos, Valle Grande conserva sectores tranquilos donde el contacto con la naturaleza es protagonista. Las pequeñas bahías con arena natural permiten pasar el día al sol, descansar y disfrutar del entorno sin el ruido típico de los balnearios urbanos.

Playas de Valle Grande Verano cerca de la Ciudad de Mendoza: Playas de Valle Grande Modo Drone (YouTube) El lugar es ideal para quienes buscan combinar descanso con actividades al aire libre. En verano, es posible nadar, practicar kayak, hacer paseos en lancha o simplemente contemplar el paisaje desde la orilla. El agua es fresca, ya que proviene del sistema del río Atuel, lo que la vuelve ideal para los días de altas temperaturas.

Otro de los grandes atractivos de Valle Grande es su entorno natural. Las formaciones rocosas del cañón, la vegetación y el cielo abierto crean un escenario único, muy distinto al de las playas tradicionales. Es un sitio elegido tanto por familias como por parejas y viajeros que buscan una experiencia diferente.

Verano cerca de Mendoza: cómo acceder a las playas de agua turquesa que esconde la provincia El acceso a las playas puede realizarse desde San Rafael, ya sea en vehículo particular o mediante excursiones. Algunos sectores son de acceso libre, mientras que otros cuentan con servicios básicos y áreas organizadas para el turismo, especialmente durante la temporada de verano.