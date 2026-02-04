Hallan una reliquia de Coca Cola en una vivienda antigua en Atlanta

Comprar una casa antigua puede traer sorpresas inesperadas, pero pocas tan impactantes como la que encontró Jeff Notrica en Atlanta . El empresario adquirió una vivienda histórica vinculada a los primeros pasos de Coca Cola y descubrió un hallazgo que los expertos consideran casi único.

La propiedad perteneció originalmente a Asa Griggs Candler, uno de los impulsores de la famosa bebida a finales del siglo XIX. El sótano ocultaba un barril antiguo que, según especialistas, podría haber contenido jarabe original o versiones iniciales del producto que hoy es mundialmente reconocido.

Notrica, presidente de una firma inmobiliaria, compró la casa con el objetivo de preservar edificios históricos y darle un nuevo uso comercial que respete su legado. Para ello, contrató a la restauradora Alison Gordon y trabaja junto al Atlanta Preservation Center en un proyecto de conservación integral.

Jeff Notrica compró esta vivienda en Atlanta por US$1 millón y encontró una reliquia de Coca Cola.

Aunque la remodelación continúa, la propiedad ya fue puesta a la venta por US$3 millones, con la idea de que el próximo dueño pueda concretar la preservación de este pedazo de historia estadounidense.

Con más de 135 años de antigüedad, la vivienda fue una de las primeras plantas de embotellado de Coca Cola antes de que la compañía trasladara sus operaciones en 1901. A lo largo de los años, fue testigo de importantes episodios de Atlanta, incluidos el movimiento por los derechos civiles y la masacre racial de 1906.

Para Notrica y los expertos, el barril es más que un objeto: es un símbolo del inicio de un fenómeno cultural y comercial que sigue vigente más de un siglo después.

Quién fue Asa Griggs Candler y qué tuvo que ver con Coca Cola

Asa Griggs Candler fue una figura central en el desarrollo económico de Atlanta. En 1888 compró la fórmula de una bebida gasificada creada por John Stith Pemberton. En ese entonces pagó US$2300 y a los cuatro años, las ventas se multiplicaron por 10.

Entre 1894 y 1895, Coca Cola se expandió. Inauguró la primera planta fuera de Atlanta, en Dallas (Texas), seguida por Chicago (Illinois) y Los Ángeles (California).