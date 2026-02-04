A pocos kilómetros de la ciudad y lejos del turismo masivo, se esconde una reserva natural ideal para el verano, con paisajes de montaña, silencio y caminatas.

¿Qué hacer en verano en Mendoza? Aquí te dejamos una alternativa ideal lejos del turismo masivo y a pocos kilómetros de la ciudad: la Reserva Natural Villavicencio. Es un extenso espacio protegido que invita a recorrer caminos de montaña, descubrir miradores naturales y disfrutar de un entorno donde el paisaje y el silencio son protagonistas.

Villavicencio: un rincón natural de Mendoza ideal para disfrutar en verano La reserva se extiende sobre más de 70 mil hectáreas y protege un ecosistema clave del piedemonte mendocino. Allí conviven distintas especies de flora autóctona, como jarillas y pastizales de altura, junto a fauna característica de la región, entre ellas guanacos, zorros y aves rapaces. Su valor ambiental la convierte en un área fundamental para la conservación de la biodiversidad local.

Uno de los grandes atractivos del lugar es el histórico Hotel Villavicencio, ícono de la arquitectura de principios del siglo XX. Sin embargo, más allá de este edificio emblemático, la reserva guarda senderos, miradores y caminos poco transitados que permiten recorrer el paisaje sin multitudes, especialmente durante la temporada de verano.

El camino de las Caracoles de Villavicencio es otro de los puntos destacados. Esta ruta de montaña ofrece vistas panorámicas únicas y varios miradores desde donde se puede apreciar la inmensidad de la precordillera. El recorrido, accesible en vehículo, es ideal para quienes buscan una experiencia visual impactante sin realizar grandes esfuerzos físicos.